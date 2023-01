Označit mě za válečného štváče je absurdní, reaguje Pavel na Babiše

Vymezil se tak vůči slovům Andreje Babiše, který během sobotního projevu uvedl, že nesouhlasí s Pavlem, když říká, že dlouhodobý mír je iluze. „Já jsem zásadně proti. My nechceme válku, my chceme mír. Evropa od 2. světové války má mír a za to musíme bojovat,“ prohlásil Babiš s tím, že proto by se snažil upořádat mírový summit.