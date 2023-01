ANO chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Babišova kampaň na Hrad, zní z ODS

Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová a místopředseda poslanců SPD Radek Rozvoral to zdůvodnili tím, že koalice neumožnila zařadit do programu ani jedno z nově navrhovaných opozičních témat. Sněmovna se opět sejde ve středu ráno.

Odmítla, že by vyvolání hlasování o nedůvěře souviselo s blížícím se 1. kolem prezidentské volby. „S panem Babišem jsme to vůbec neprobírali, dnes je řádně omluven, je v rámci kampaně. My jsme reagovali na situaci, která nastala, bezprostředně, já bych to nespojovala. Nechme to na občanech, ať si vyberou svého kandidáta na Hrad. Žádná taková taktika v tom není,“ řekla Schillerová.