Hrozí, že mladí budou sabotovat druhé kolo. Bod pro Babiše, říká expert

Výsledek prvního kola prezidentských voleb je velmi těsný. Do finálového boje o Pražský hrad vstupuje jako první Petr Pavel, následovaný Andrejem Babišem. Bude kampaň před druhým kolem o to nevybíravější, o co menší jsou rozdíly v zisku hlasů hlavních rivalů?

Hostem Ptám se já byl autor několika prezidentských kampaní Jakub Hussar.

K volebním urnám zamířilo v pátek a v sobotu skoro sedmdesát procent lidí. Z toho jich zhruba jedna třetina volila Petra Pavla a druhá třetina Andreje Babiše. Poslední z favoritů Danuše Nerudová skončila třetí, s poměrně výrazným odstupem. Zůstala pod hranicí čtrnácti procent hlasů.

Skoro okamžitě po skončení sčítání, v sobotu navečer, vystoupil před novináře bývalý premiér a několikrát zaútočil na svého volebního rivala. Zmínil Pavlovu předlistopadovou minulost, a to dokonce v souvislosti s ruským prezidentem Putinem.

Petr Pavel oplátkou označil Babišovy výroky za „kňučení“ a řekl, že jestli bude zbývající kampaň předsedy ANO stejná jako tisková konference po prvním kole, bude to z jeho strany „samá lež“.

Máme se připravit na dva týdny nevybíravého odstřelování mezi finalisty prezidentské volby? A kdo má větší šanci stát se hlavou státu?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Čekal jste takový výsledek? - Tipoval jsem pořadí kandidátů. Vyšlo mi přesně. Seknul jsem se v procentech. - Andrej Babiš podle vás nebyl favoritem? - Nebyl, ale připouštěl jsem variantu, že by mohl být v první kole první. Ale to nic neznamená. Rozhoduje kolo druhé.

1:30 U Danuše Nerudové to překvapení bylo? - Bylo. Možná tam zapracoval nějaký sentiment, že jsem podvědomě fandil ženské kandidátce. Ale tam rozhodly hlavně Vánoce, byla tam pauza, kdy se poměry a názory mění. Danuše Nerudová v té pauze komunikaci úplně nezvládla. Došlo k propadu.

2:30 Kdykoliv se objevil nějaký problém, tak to Danuše Nerudová úplně nezvládla odkomunikovat a ten problém vyřešit. (…) Když jsem četl vyjádření, která byla zpětná, třeba o týden později, tak už byla dobře vyargumentovaná. Kdyby takto zareagovala hned, mohlo to dopadnout jinak. Pro mnohé tím padla její aureola. Vedlo to k velkému odlivu voličů.

3:45 Použil bych hlášku Jindřicha Šídla, že druhé kolo proběhlo už včera. Lidé šli na jistotu. Říkalo se, volte srdcem. Ale mám pocit, že lidé volili velmi strategicky. Zhodnotili si, kdo je schopen Andreje Babiše v druhém kole porazit. Nečekám, že by se teď něco radikálně změnilo.

4:40 Časy přívětivého, hodného Babiše, který pomáhá, se rozplynuly. On to měl skoro jako slogany na projímadlo. My jsme teď zase viděli starého, dobrého, žlučovitého Babiše, který dští oheň a síru všemi směry. Tu tiskovku (v sobotu v Babišově volebním štábu - pozn. redakce) jsem nedokoukal. Sršela z toho taková koňská dávka negace, že jsem to prostě nedokázal.

5:20 Nic jiného mu teď nezbývá. Když se podíváte na ten peloton, tak všichni kandidáti, kteří neuspěli, podpořili Petra Pavla. Kromě Jaroslava Bašty a Tomáše Zimy, který mlžil. Pozice Andreje Babiše je hodně těžká, nemá kde brát. Může doufat, že buď napadne hodně sněhu, mladí lidé půjdou lyžovat. Nebo natolik zprotiví elektorátu Danuše Nerudové Petra Pavla, že to je komouš, rozvědčík a demolibizuje je. Volební účast totiž byla velmi vysoká.

8:00 Mladí lidé jsou vrtkaví. Oni nechodí k volbám. Hrozí tam i určitá zrada mladých voličů, že nepřijdou k volbám, protože je jim to jedno. Nebo protože nechtějí volit důchodce. Pro ně to může být souboj gerontů, lidí z minulého režimu. Voličská disciplína důchodců a obecně voličů ANO je velmi vysoká. Hrozí tedy hlavně, že mladí lidé budou volby sabotovat.

9:00 Petr Pavel zaskóroval v tom posledním týdnu, kdy zacílil na mladé voliče. Hrál s nimi fotbálek, šel do nádražky. Byl přitom autentický, nebyla to křeč. Byl to chytrý tah, který odsál Danuši Nerudové mladé voliče.

9:30 Jak může Petr Pavel ještě získat mladé voliče? - Může apelovat na morální témata, že Andrej Babiš může představovat hrozbu, bezpečnostní nebo reputační riziko. Na Západě ho nemají příliš v lásce. On se sice setkává s Macronem a s Orbánem, ale je to polarizující osobnost, je to kontroverzní podnikatel s temnou minulostí. Tak ho vnímají na Západě. Ale věřím, že Petr Pavel zachová stoický klid, nepovede dehonestační kampaň. A že s tím klidem dojde do finále.

10:20 Pověstné hnojomety už pálí ostrými náboji a je to křížová palba. Ještě se dozvíme leccos. Vzpomeňme si třeba na to, že Jiří Drahoš byl obviňován z toho, že je pedofil a že skoro žere děti.

11:30 Andrej Babiš je už tak vyprofilovaná figura, že může říkat cokoliv a jeho voliči za ním stejně půjdou. Nepoužívejme ale urážky, to nic nepřinese.

12:20 Je možné, že se mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem přelije pár procent voličů. Ale můj odhad je, že vyhraje Petr Pavel. (…) Minule byl výsledek těsný, ale Jiří Drahoš udělal sérii chyb, které by vystačily na diplomovou práci o chybách v politickém marketingu. Navíc byl velmi slabý kandidát. Miloš Zeman ho sblazjnul jako malinu.

14:30 Sehrají televizní debaty, v tomto případě duely, něco významně ovlivnit? - Mohou jedině otrávit. Sehrají svou roli, ale jde o jednotky procent ve změnách voličů.

15:00 Jaký vliv bude mít na Petra Pavla to, že ho Andrej Babiš označuje za vládního kandidáta? - On to snad říká v každé druhé větě. Ale Petr Pavel podporu vlády nežádal. Dostal jí nepřímo. Profiluje se jako nezávislý kandidát. V jistém slova smyslu to byl polibek smrti. Kdyby to byla přímá podpora, tak by to bylo snad ještě horší. Pro lidi, kteří nejsou spokojeni se stávající vládou, je to rudý hadr.

16:20 Takzvaní rebelové v ANO, Ivo Vondrák a Tomáš Macura budou volit Petra Pavla a zvažují odchod z hnutí. Může to ovlivnit voliče ANO? - Myslím, že ne. Hnutí ANO je monoteistická strana. Jsou to možná první náznaky drolení toho hnutí. Až jednou Andrej Babiš odejde z politiky, hnutí ANO se rozpadne jako domeček z karet.

18:00 Asi nikdo nečekal, že by Miloš Zeman podpořil někoho jiného (než A. Babiše - pozn redakce). Jejich vzájemný holport je zjevný. Když se podíváte na volební mapu, tak elektorát Andreje Babiše je jako přes kopírák jako ve volbách v minulém období.