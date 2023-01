Babiš použil billboard jako Lenin. Voliče Pavla má šanci znechutit, říká expert

Začínají dva týdny, které se v Česku ponesou ve znamení prezidentských voleb. Finalisté naplno využijí zbývající čas, aby mobilizovali své voliče, nebo naopak přesvědčili potenciální příznivce soupeře, že mají ve druhém kole zůstat doma. Andrej Babiš zaútočil nevybíravě na svého rivala ihned po sečtení hlasů prvního kola.

Hostem Ptám se já byl politolog z brněnské Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI Lubomír Kopeček.

Máme před sebou dva týdny, ve kterých bude v Česku málokoho zajímat něco jiného než druhé kolo prezidentských voleb. A že to nebudou dva týdny selanky, ukázala hned první tiskovka jednoho z finalistů Andreje Babiše.

Bývalý premiér se nevybíravě pustil do svého soka, včetně připomínky Pavlovy komunistické minulosti. A to navzdory faktu, že se Babiš marně snaží už léta o to, aby ho soud zprostil nařčení ze spolupráce s totalitní tajnou policií StB.

Petr Pavel má v plánu se co nejdřív sejít s některými neúspěšnými kandidáty, aby s nimi projednal, jak ho chtějí podpořit. Důležité totiž je, aby zklamaní voliči nezůstali po debaklu svých favoritů doma.

Přesunou se další voliči ANO směrem k vyzyvateli jejich dosavadního lídra Petru Pavlovi podobně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák? Nebo dokáže Andrej Babiš mobilizovat víc voličů nespokojených s vládou než v prvním kole?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Bylo by překvapení, kdyby se prezidentem nestal Petr Pavel, ale překvapení se stávají. Papírový favorit může vyhořet.

1:30 – Kampaň Andreje Babiše jede na plné obrátky a není malá šance, že se mu podaří demobilizovat část voličů nebabišovských kandidátů, aby nešli k volbám. Takže je tady něco, co může dost významně snížit volební účast. To je šance pro Andreje Babiše. Menší volební účast je hlavně v některých krajích, kde je Andrej Babiš úspěšný, a tam je potenciál dotáhnout další voliče k urnám. Právě díky kampani, kterou Babiš rozjel ve velkolepém a tvrdém provedení.

2:30 - Má to vícero motivů – první motiv je, že jde v případě Pavla o vládního kandidáta, který „má za stávající vládu zodpovědnost“. Druhý je pojímání Petra Pavla jako člověka, který zatáhne ČR do války. Ty billboardy jsou velmi zajímavé, podle ústavy je to ale nesmysl. Spousta voličů se ale nerozhoduje racionálně a ústavu nezná. To není pro vzdělané voliče, kteří se orientují. Další věc je, že Babiš použil motiv, který je vlastně náborovým letákem do armády, jako by sám mobilizoval. Je to motiv, který používala britská armáda za první světové války. Nejbližší „klon“ je Vladimír Iljič Lenin, který povolává vojáky do Rudé armády za občanské války. Ten motiv tomu, jak má Andrej Babiš umístěnou ruku, je nejbližší. Markeťáci Andreje Babiše to vybrali zvláštně, protože to jde úplně proti tomu sdělení.

6:00 – Babiš okamžitě na tiskové konferenci vytáhl nálepkování Petra Pavla jako komunistického rozvědčíka. Myslel jsem, že on osobně to používat nebude. Logiku to ale dává, pokud chcete voličům znechutit cestu k urnám, tak je to srovnání, že ten protikandidát není lepší.

8:00 – Největší slabina Andreje Babiše je jeho kontroverznost, má za sebou problematickou kariéru před i po roce 1989. Je to kandidát, který byl spojen se zpochybněním liberální demokracie. Máme tu i covid a jeho důsledky, to se do toho promítlo. Oslabit to mohlo neodsouzení v kauze Čapí hnízdo, ale nemyslím, že to bylo zásadní. Největší problém Andreje Babiše je Andrej Babiš sám.

9:00 – Do značné míry dnes Babiš reprezentuje lidi, kteří by jinak volili klasickou levici. V prvním kole se mu podařilo vyluxovat nejen voliče ANO, ale zjevně i voliče ČSSD a KSČM. Je to vidět v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji. Je také vidět, že vstoupil do prostoru, kde je jinak úspěšná krajní pravice – SPD. Výsledek kandidáta Bašty je dost špatný, voliči se spíš přiklonili k Andreji Babišovi.

11:30 – Miloši Zemanovi se v roce 2018 podařilo přivést v druhém kole lidi, kteří předtím nevolili. Není vyloučeno, že se stane něco podobného. Třeba i to, že účast třeba v Praze bude nižší než v prvním kole a v těch periferních regionech bude nižší, nebo přinejmenším stejná.

12:00 – Tahle vláda je u moci teprve přes rok, aniž bych ji chtěl hájit, tak dělat silnější soud je dobré až po větší části volebního období.

16:00 – Výsledek Andreje Babiše v prvním kole je vynikající. ANO už v minulosti zažilo, že se jeho představitelé postavili proti vedení a odešli, na fungování to ale nemělo vliv. Ivo Vondrák je na cestě ven z ANO, ale nemyslel bych si, že to může mít velký vliv, minimálně směrem k prezidentským volbám.

17:00 – Když se dívám na voliče Danuše Nerudové, jsou hodně mladí. Tam šance, že by byli disciplinovaní a přišli k volbám, je nejistá. Řada z nich navíc byla hodně nadšená ze své kandidátky. Jestli bude mít demobilizační kampaň Andreje Babiše úspěch, tak je to tady. Danuše Nerudová s tím může něco udělat, pokud se zapojí do jejich přesvědčování. Pavel Fischer má zase podporu tam, kde lidé k volbám hodně chodí – v okresech, kde je tradičnější voličská základna. Ale je otázka, kam se tihle voliči pohnou. Zase bude záležet, co udělá kandidát, kterého podpořili. Bude potřeba víc než prohlášení.

19:00 – Na Slovensku, v Polsku, kde mají pohyblivější voličský trh, se stalo, že relativně úspěšný prezidentský kandidát si založil svou stranu. Je dobré říct, že v daných poměrech to nevedlo k tomu, že by se daná formace stala formací velkou. Byl to spíš krátkodobý projekt na jedno dvě období. Všechno ale může být poprvé. Potřebujete ale značnou organizační strukturu a to není úplně legrace, to je intenzivní práce a je potřeba sehnat dostatek finančních prostředků.