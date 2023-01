Lidé chtějí mír, obhajuje Havlíček Babišův válečný billboard

Po mnoha týdnech intenzivní kampaně je rozhodnuto. Voliči poslali do druhého kola voleb Petra Pavla a Andreje Babiše. Ten druhý se přitom vyhýbal debatám i otázkám novinářů. Zvolí Andrej Babiš takovou taktiku i do druhého kola? A čeká nás od bývalého expremiéra tvrdá konfrontační kampaň?

Hostem Ptám se já byl místopředseda ANO Karel Havlíček.

Šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš má podle expertů jen omezené možnosti, jak vyhrát druhé kolo prezidentských voleb. Přesvědčit víc lidí, aby přišli k volbám, půjde jen těžko – účast přes 68 procent je už tak rekordní. Lze tak čekat ostrý boj mezi dvěma postupujícími kandidáty.

Andrej Babiš se přitom alespoň do prvního kola snažil negativní kampani proti svým sokům vyhnout - alespoň to tvrdí jeho marketéři. A nechodil ani do televizních debat, až na tu poslední na televizi Nova.

Už včera ale Babiš ve svém volebním štábu ostře zaútočil na Petra Pavla. Uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl „komunistickým rozvědčíkem“, je ruský prezident Vladimir Putin. Místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák mezitím v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že kvůli Babišově „nepovedenému proslovu“ dokonce zvažuje, že opustí hnutí.

První místopředseda ANO Karel Havlíček zase varoval, že prezidentský úřad by neměl být v rukou kandidáta, kterého podporuje vládní koalice. Prezidentem by prý měl podle něj být někdo z opozice, kdo se dokáže vymezit vůči současné koalici a hájit zájmy těch, kdo s vládou nesouhlasí.

Jakou taktiku zvolí hnutí ANO do druhého kola? A co říká výsledek Andreje Babiše v prezidentských volbách o podpoře voličů jeho hnutí?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:20 Jedna věc je určitá razance v kampani. Druhá věc je, že se vždy musí na něco reagovat. Ihned poté, co bylo jasné, že do finále jde pan Babiš, pan Pavel udělal tiskovou konferenci, kde řekl, že očekává, že v nejbližší době přijde nějaká podpásovka. Dost nevybíravě. A paní Nerudová pak navíc řekla, že pan Babiš je ztělesněním zla. Pan Babiš na to tedy reagoval a řekl to o tom rozvědčíkovi. Což je pravda.

2:15 Jestliže někdo dá facku, musí očekávat, že jí dostane zpátky.

2:40 Je třeba říct, co je prokázané a co není. Pan Babiš byl třikrát osvobozen. - Ale je evidován. - Je evidován, protože ten soud nevyřkl, že spolupracoval, ale že žaloval špatnou instituci.

3:30 On je předvědčen, že je nařčen neprávem, což některé soudy potvrdily. Zatímco pan Pavel to nijak neskrývá. Musíme dát do kontextu to, co bylo větším zlem v době před revolucí. Jestli pracovat v podniku zahraničního obchodu, nebo být cíleně trénovaným člověkem, který měl být nasazen do týla nepřítele.

3:50 Kdo pracoval s StB, ten donášel na svoje vlastní spoluobčany. - Ukažte mi jednoho člověka, kterým tím utrpěl.

4:20 Oba byli kariérní hráči. Kdyby nebylo revoluce, pan Babiš by se s největší pravděpodobností stal ředitelem podniku zahraničního obchodu. A pan Pavel by se možná stal generálem vojska Varšavské smlouvy a bojoval by proti NATO.

5:20 Všichni museli počítat, že se budou vytahovat staré příběhy. Pan Pavel na to musí být připraven reagovat. On byl skutečně trénován jako rozvědčík.

6:10 Na tiskové konferenci jste říkali, že Petr Pavel se školil v Rusku. Jak jste na to přišli? - To vůbec nevím. Přiznám se, že jsem to na té tiskové konferenci ani nezachytil. - Nejsou to lživá nařčení? - Já to nevím.

6:55 On (Andrej Babiš - pozn. redakce) to dával do kontextu s tím, že Petr Pavel byl rozvědčíkem, cíleně nasazeným v zemích východního bloku. Což je ze současných světových představitelů jeden jediný, a to je prezident Vladimir Putin.

7:45 Komunistickou minulost bych nikomu nevyčítal. Byla taková doba. Pokud ovšem ten člověk nikomu neškodil. Musíme si říct, kdo komu škodil. U pana Babiše nemáme svědky, že by někomu škodil. - A u pana Pavla je máte? - Ne, to jsem taky nikdy neřekl.

9:00 (o Ivo Vondrákovi, který chce podpořit Petra Pavla) - Dnes jsme velkým hnutím. V takovém velkém hnutí máte různé názory. Samozřejmě mě mrzí, že nepodpořil pana Babiše. Nedávali jsme nikomu ultimátum. Mrzí mě to ale hlavně vůči voličům. Pan Vondrák se stal hejtmanem s podporou hnutí, měl přes 30 procent, tedy velmi dobré výsledky v Moravskoslezském kraji. Na našich pozicích jsme díky voličům, těm se musíme zpovídat. A ti zjevně s panem Vondrákem nesouhlasí. On je tam proto, aby hájil jejich zájmy a dnes mluví proti panu Babišovi. Přitom tam má naprosto výjimečnou podporu. Veřejný činitel by toto měl vzít v úvahu.

11:00 Pan Vodrák říká, že zvažuje, jestli neodejde z hnutí ANO. - To je na jeho rozhodnutí. Pokud se necítí komfortně, nikdo mu nebude bránit.

11:45 Takže to neznamená problém v hnutí? Netříští se? - Ne, je to jednotlivec.

12:00 Kde budete brát hlasy? - Budeme přesvědčovat každého, ať už je zprava nebo zleva. Pochopitelně všechny ty, kteří šli volit a jejich kandidát nepostoupil do druhého kola. I ty, kteří volit nešli.

13:00 Budete oficiálně žádat o podporu předsedu SPD? - Zatím to nemáme projednáno. Ale nemyslím si, že taková oficiální podpora je něco, co otočí kormidlem. Pro mě je důležité, aby šli volit. (…) V pondělí a v úterý jdeme do Sněmovny, kde bude vyjádření nedůvěry vládě, tam čas na diskuze určitě bude.

15:20 V následujících dvou týdnech už moc regionů projet nestihneme. Spíše to bude o diskuzích v médiích.

15:40 Už jsem zaregistrovala první billboardy před druhým kolem. Slogan na jednom zní: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják.“ Bude to způsob, jakým povedete kampaň? - Určitě bude víc billboardů. A bude se ukazovat, co dneska hýbe společností. Lidé mají strach z války. Chtějí mír, chtějí, aby se situace zklidnila. Pan Babiš jasně řekl, že mezinárodní společenství musí usilovat o to, aby se válka ukončila.

Takhle nějak jsem si to představoval. https://t.co/91kT6eGrI1 — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 15, 2023

16:20 A Petr Pavel chce Česko zavést do války? Z čeho to usuzujete? - To netvrdíme. Říkáme, že Česko už má jednoho náčelníka generálního štábu a není nezbytné, aby druhým byl ještě prezident. Česká společnost dnes řeší závažnější problémy, z ekonomického, sociálního a energetického ohledu. A se vším respektem, tam je pan Pavel vedle.

26:40 Česko si zaslouží takového prezidenta, kterého si zvolí lidé. Volby jsou férové, jsou demokratické. A zatím se lidé rozhodli pro dva kandidáty, kteří jsou naprosto vyrovnaní.