Vondrák: Tiskovka Babiše nebyla povedená, zvažuji odchod z ANO

Jeho postoj rezonoval už před prvním kolem prezidentské volby. A rozhodnutí nepodpořit Andreje Babiše - šéfa hnutí, jehož je členem - zopakoval Ivo Vondrák pro Seznam Zprávy i před kolem druhým.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že považuje Vondrákovo rozhodnutí za podraz. „Je to nekolegiální. Je to divné, jsme demokratická strana, takže každý si tam může říkat, co chce, a vidíte, že to funguje. Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz,“ reagovala.

Vondrák slova o podrazu odmítá. Rozhodnutí volit Petra Pavla vysvětluje tím, že tisková konference Babiše po prvním kole byla podle něj nepovedená, a navíc zvažuje, že opustí řady ANO.

„Samozřejmě, že o tom uvažuji. Není nás málo, kteří už vnímají tyto rozpory. A je otázka, jestli je hnutí ANO schopné se vrátit k tomu, co bylo na začátku,“ říká Vondrák v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V prvním kole jste volil Petra Pavla, budete ho volit i v tom druhém?

Ano. Nepatřím mezi ty, kteří by měnili názor nebo stanoviska. Ani pod tlakem, takže zůstávám na svém.

Alena Schillerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že je to od vás nekolegiální a že to považuje za podraz. Co na to říkáte?

Myslím si, že jsou dvě věci, které je třeba si říct. Je tady nějaká stranická disciplína, tady se ale jedná o volbu prezidenta, nikoliv hnutí ANO. Jinými slovy řečeno, volby se týkají pana předsedy, o tom není sporu. Nicméně já jsem také definoval, jaké si myslím, že by ten člověk měl mít vlastnosti. Tady si prostě stojím za svým a myslím si, že bohužel včerejší tisková konference mě usvědčila v tom, co jsem si myslel, a to je to, že ta pozitivní kampaň, která se vedla, v podstatě okamžitě vzala za své. Je to špatně.

Myslím, že ve straně také musí existovat jakási pluralita názorů, jinak by to nebyly demokratické strany. Z tohoto pohledu vnímám pozitivní to, že i když se jim to nelíbí, tak pořád vnímám to, že celá řada lidí to respektuje.

Tisková konference Andreje Babiše včera byla tedy podle vás nepovedená?

Myslím, že určitě nebyla povedená, ale je to možná nějaká volební strategie. Myslím si, že pokud to má mít noblesu - a já si myslím, že budoucí prezident má mít noblesu - tak prostě to není cesta, kudy by se měla vést kampaň.

Ale samozřejmě, pokud se na to podíváte pragmaticky a machiavelisticky, tak si myslím, že to je kampaň, která samozřejmě může být ta, jež rozhodne o vítězi ve prospěch třeba Andreje Babiše.

Rozumíte ale tomu, proč váš postoj považují někteří straníci za podraz?

To není pravda. Já jsem poměrně ve velkém stavu napětí s panem předsedou delší dobu, a to nejen za posledních několik měsíců nebo poslední rok. Myslím si, že to napětí bylo i v době covidu, kdy jsem s celou řadou věcí nesouhlasil. A i předtím bylo několik věcí, které jsme si nebyli schopni vyjasnit.

Na druhou stranu vždycky následovalo nějaké období smíru, to znamená, že jsme se shodli. Třeba po volbách jsem vnímal vznik stínové vlády jako krok, který jsem považoval za rozumný a bylo to, řekněme, více o konsenzuálním jednání. Jsou ale zase věci, které se objevovaly a objevují, které zase vedou k mému jakémusi napětí s panem předsedou.

Nebude vyústěním tohoto dlouhotrvajícího napětí to, že opustíte hnutí ANO? Uvažujete o tom?

Samozřejmě, že o tom uvažuji. Není nás málo, kteří už vnímají tyto rozpory. A je otázka, jestli je hnutí ANO schopné se vrátit k tomu, co bylo na začátku. To znamená, že to bude catch-all party (strana oslovující co největší spektrum voličů, pozn. red.), liberální hnutí a bylo to hnutí - nebyla to strana. Vzniklo v podstatě sjednocením občanů. Myslím si, že ten koncept nebyl vůbec špatný, a myslím si, že se ukázalo i v těch letech, že byl správný.

Ale teďka otázka zní, a to říkám na rovinu, jak se budou věci dále vyvíjet.

Do kdy se tedy chcete rozhodnout, zda opustíte hnutí ANO?

Myslím si, že to povede v čase k tomu, že se bude muset svolat sněm. A na tom sněmu budou hlasovat řadoví členové. Dostal jsem e-maily od lidí, kteří jsou i ve funkcích hnutí ANO, kteří mě podporovali ve smyslu, že vidí nějaké světlo na konci tunelu. Ale jestli nás bude dost, jestli to bude mít smysl, to je samozřejmě věc, která se ukáže.

Pokud by se ukázalo, že to je beznadějné, pak si myslím, že setrvávat v hnutí ANO nemá smysl. Pořád jsem ale toho názoru, že je to významná politická síla a je tam poměrně hodně lidí, kteří v podstatě vnímají politiku velmi racionálně, nikoliv emočně.

Volal vám kvůli tomu Andrej Babiš?

Ne, nevolal.

Jak hodnotíte, že se ve druhém kole utká Babiš s Pavlem?

Myslím si, že se to očekávalo. Jediné, co mě trošku překvapilo, je to, že hlasů, které získala paní Danuše Nerudová, bylo méně, než jsem si myslel. To bych řekl, že bylo jediné takové možná překvapení v této oblasti.