Schillerová: Volba Pavla je od Vondráka podraz

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zaútočil na tiskové konferenci na Petra Pavla.

Tvrdí, že pokud se generál ve výslužbě stane prezidentem, bude po vůli vládě premiéra Petra Fialy z ODS, případně svým sponzorům.

Pavla, který ho v prvním kole prezidentské volby porazil o necelých 23 tisíc hlasů, označil za komunistického rozvědčíka. „Víte, v které zemi v Evropě a blízko nás je prezidentem komunistický rozvědčík? Ano, máte pravdu – v Rusku. Prezident Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. A na toto byl připravován pan Pavel – aby byl vysazen v týlu nepřítele,“ opřel se do něj.

Bývalý předseda vojenského výboru NATO nenechal Babišova slova bez reakce. „Pokud to bude vypadat jako ta tiskovka, bude to z jedné strany samá lež a z druhé snaha ukázat lidem, že je tu také jiné řešení,“ uvedl k tomu, co očekává v příštích dvou týdnech.

Šéfka poslaneckého klubu ANO a exministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluví o taktice před druhým kolem voleb, zda jednají o podpoře SPD a jak vnímá, že místopředseda ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák dopředu avizoval volbu Petra Pavla.

Jak bude vypadat kampaň Andreje Babiše před druhým kolem prezidentských voleb?

Ještě dnes v noci se sejde tým, který to řeší. Nejsem úplně součástí týmu, který připravuje kampaň, ale samozřejmě, pokud jsem požádána, tak na ní velice ráda participuji a podporuji pana předsedu.

Předpokládám, že výjezdy už nebudou v takovém rozsahu, jaké byly, že se pan předseda bude soustředit na debaty, které budou klíčové. Určitě někam vyjede, ale kam a v jakém rozsahu, se teď bude teprve ladit. Předpokládám, že na jižní Moravu třeba jeden výjezd bude, takže určitě zejména tam budu participovat na organizaci jako krajská předsedkyně, ale i na účasti.

Andrej Babiš řekl o Petru Pavlovi, že je to provládní kandidát, a vyčítal mu minulost před rokem 1989. To budou ty hlavní argumenty v kampani?

Nemyslím si, že to budou hlavní argumenty. Myslím, že to byla jenom forma obrany na různé útoky, které zazněly vůči Andreji Babišovi, kdy se pozastavuje nad tím, že zejména voličská bašta, kde získal nejvíc hlasů, což byly Praha, Brno, volila člověka, který má komunistickou minulost, který má snad minulost rozvědčíka. Základní a zásadní témata budou, co může Andrej Babiš nabídnout této zemi. Tak to vnímám já, i když samozřejmě nejsem přímo v tom strategickém týmu.

Babiš má ale také komunistickou minulost. Jsou zrovna od něj tyto argumenty namístě?

Není na to hrdý, určitě to není to, co by ve svém životě chtěl nějak vyzdvihnout a podtrhnout, ale zároveň říká, že si to odpracoval jako ministr financí, jako předseda vlády. A teď to chce odpracovat jako prezident, takže bych to nesrovnávala.

On byl řadový člen bez významného postu v komunistické straně. Vstoupil tam proto, jak nám to vysvětloval, aby mohl uplatnit své obchodní předpoklady pro to, vyjíždět do zahraničí, což tehdy byla údajně nějaká podmínka, takže bych to nesrovnávala.

(Pozn. red.: Podle slovenského Ústavu paměti národa se Babiš v roce 1980 stal důvěrníkem StB, o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem „Bureš“. Babiš vědomou spolupráci vždy popíral a od roku 2012 se soudí. Slovenské nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent neoprávněně, zamítly. Více o sporu si přečtěte zde.)

Petr Pavel byl podle těch informací, které jsou ve veřejném prostoru, ve straně aktivní, podporoval určité postupy tehdy vládnoucí garnitury a byl cvičen jako rozvědčík, takže to určitě nebyl jenom řadový člen.

(Pozn. red.: Klíčovým argumentem penzionovaného generála je, že své předlistopadové „omyly“ si už dávno odpracoval třicetiletou službou ve prospěch demokratického státu, kdy byl mimo jiné náčelníkem Generálního štábu Armády ČR a posléze zastával i prestižní post předsedy vojenského výboru NATO. Co o Pavlovi řekly archivy, si přečtěte zde.)

Vondrák? Jeho vědomí a svědomí

Místopředseda ANO a hejtman Ivo Vondrák volil Petra Pavla. Budete to nějak řešit na poslaneckém klubu?

Neřešili jsme to vůbec, řešili jsme normální běžnou agendu poslaneckého klubu.

Jaký je váš názor? Neočekává se, že poslanci ANO budou volit automaticky Andreje Babiše?

Nic takového nikde nebylo uloženo. Je to pro mě spíš zklamání z toho pohledu, že Ivo Vondrák je součástí nejužšího vedení strany. Je to místopředseda stejně jako já, a když byla jednání nejužšího vedení, tak jsem od něj nikdy otevřenou kritiku nezaznamenala.

Když bylo předsednictvo, kde jsme řešili nominaci Andreje Babiše na prezidentského kandidáta, tak on se omluvil z toho jednání, takže to spíš úplně nesedí s tím, co potom říká do médií. Je to jeho vědomí a svědomí.

Vnímáte to jako podraz?

Je to nekolegiální. Je to divné, jsme demokratická strana, takže každý si tam může říkat, co chce, a vidíte, že to funguje. Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz, ať máte titulek.

Budete chtít získat voliče SPD? Hnutí se proti vám před prvním kolem vymezovalo.

Uvidíme, nakonec Jaroslav Bašta nedostal moc hlasů, nezískal ani 300 tisíc hlasů.

Takže nestojíte o voliče SPD?

Myslím si, že by Tomio Okamura měl zvážit, jak si zodpoví před svými voliči, pokud by podpořil kandidáta vládní pětikoalice. Myslím si, že by si to těžko zodpověděl, takže nevěřím, že by zástupci SPD nepodpořili Andreje Babiše, protože to je pro ně jediná alternativa v této chvíli.

Příští týden bude ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Bude poslanecký klub ANO akcentovat při výstupech Andreje Babiše a jeho prezidentskou kampaň?

Nepředpokládám to, Andrej Babiš tam ani nebude. Nevím, jestli přijde na závěrečné hlasování, to jsme se ještě nebavili, ale určitě nebude aktivně vystupovat. Ani nebude přítomen, bude řádně omluven. My vůbec nebudeme akcentovat prezidentskou kampaň, budeme akcentovat problémy lidí této země. V oblasti zdravotnictví - chybějící léky, píší nám tisíce maminek.

Chceme se bavit o rozpočtu, tam chybí desítky miliard na výdajové straně, na věci, které jsou ze zákona. Premiér mi na interpelaci odpověděl, že každý rozpočet je zatížen určitou mírou nejistoty, ale o desítky miliard? Já jsem se dopočítala 175 miliard, že tam chybí. Budeme se bavit o energiích, kdy jsou na paritu kupní síly či na koupěschopnost obyvatelstva nejvyšší ceny energií v Evropské unii, včetně plynu. Budeme se bavit o zákoně o cenzuře. Nechceme zákon o cenzuře, my chceme, aby si média psala, co chtějí.

Danuše Nerudová a Pavel Fischer vyjádřili podporu Pavlovi. Je to pro vás problém?

Vidíme, že když někdo vysloví podporu, tak to neznamená, že voliči půjdou za tím člověkem, kterému byla vyslovena podpora. Tady hrozí reálně velké nebezpečí v tom, že pětikoalice ovládá Poslaneckou sněmovnu, Senát, vládu, a pokud by ovládla i Hrad, tak se obávám, že tady může nastat období, kdy si budou skutečně naprosto otevřeně dělat, co chtějí.