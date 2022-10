Babiš podal dovolání. Spor o spolupráci s StB bude řešit Nejvyšší soud

Soudní spor bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o to, že byl veden ve svazcích spolupracovníků komunistické tajné policie neoprávněně, má další pokračování.

Kvůli tomu, že je v registrech bývalé Státní bezpečnosti uveden jako agent pod krycím jménem Bureš a pod evidenčním číslem 25085, se soudí Babiš už přes deset let. V posledním soudním pokračování letos v červnu Krajský soud v Bratislavě jeho žalobu odmítl. Babiš totiž zažaloval kvůli neoprávněné evidenci Ústav paměti národa, který spravuje a zveřejňuje archivní dokumenty StB. A to podle soudu není možné. Ke stejnému závěru už v minulosti dospěl také slovenský Ústavní soud Slovenské republiky, jenž v roce 2017 řekl, že Ústav paměti národa není zodpovědný za to, že byl Babiš veden ve svazcích StB.