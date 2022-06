Babišův nekonečný soud. Spor o spolupráci s StB se může vrátit na začátek

Očekávanému kandidátovi do prezidentských voleb Andreji Babišovi hrozí, že ztroskotá se svojí žalobou podanou kvůli evidenci ve svazcích spolupracovníků komunistické tajné policie.

Problém spočívá v otázce, koho má vlastně Babiš žalovat. Slovenský ústavní soud v minulosti konstatoval, že to nemůže být Ústav paměti národa, který spravuje a zveřejňuje archivní dokumenty StB. Právě tuto instituci přitom bývalý premiér žaluje.

Odpověď by měl teď dát krajský soud v Bratislavě, který plánuje o žalobě rozhodnout 14. června. Podle informací, které se Seznam Zprávám podařilo shromáždit, přichází v úvahu dvě řešení. Obě přitom pro Babiše znamenají další průtahy, nejspíš v řádu let.

Je celkem pravděpodobné, že bratislavský krajský soud rozhodne, že Babiš nemůže žalovat ÚPN, a jeho současnou žalobu proto zruší. Pokud by se chtěl Babiš o svoji evidenci u StB poté dál soudit, musel by dát nový podnět proti jiné žalované straně. Může to být například slovenské ministerstvo vnitra jakožto zástupce státu, Slovenské republiky.