Komentář: Babiš se promobilizoval do finále. A možná narazil na strop

Zemana tak na Hradě vystřídá jeden z těch, kterým byla, především v případě Babiše, připomínána jejich minulost spojená s érou komunistické normalizace. Hlasování ale ukázalo, že tohle téma už není pro volby – ani v případě nejvyššího státního úřadu – podstatné. Volbám ve výsledku dominovali dva kandidáti, kteří byli v 80. letech členy komunistické strany. To je holý fakt a svým způsobem i důkaz toho, že více než třicet let staré události lidé do svých názorů a životních postojů vstřebali jako historii.