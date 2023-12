Případ doutnající haldy u Ostravy: fatální selhání státního hornického podniku

Diamo sice nakonec rozhodlo (i když i to je podle reportéra dnes sporné), že v prostoru může být kamenina. Kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu nicméně odhalila, že v místech, která dělí skládku a haldu, se nachází zhruba 600 tisíc tun stavebního odpadu, jako je dřevo, plasty nebo kovy. „A vznikla závažná pochybnost, jestli z hlediska toho prohoření to je bezpečné a jak se to vůbec mohlo stát, že někdo toleroval, že tam ten odpad skončil,“ říká Blažek.

O tom, co všechno by se mohlo stát, pokud by oheň přeskočil z hořící haldy na skládku chemického odpadu, podle Blažka nechce příliš nikdo mluvit. Současný ředitel podniku připustil, že by to byl „velký problém“, a soudní znalec, kterého Diamo oslovilo, zase uvedl, že pokud by skládka chytla, způsobilo by to „mimořádně havarijní stav“. Podrobnosti ale nejsou jasné.