Faltýnkův diář i odposlechy. K policejní razii vedly roky prověřování

Elitní kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli tomu minulý týden zasahovali na několika místech v Olomouckém kraji. Poté obvinili 13 lidí, jednoho z nich - podnikatele, lobbistu a dnes už také bývalého člena regionální rady ODS Roberta Knoblocha - soud poslal do vazby. Státní zástupce se obával, že by mohl utéct. V pondělí ale Knobloch složil milionovou kauci a vypadá to, že by se tak mohl z vazby dostat.