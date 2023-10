Hamás svými zvěrstvy překonal i SS, říká muž, který přežil Osvětim

Během let se podle něj Izrael rozvinul ve fungující společnost, a to navzdory nepříznivé bezpečnostní situaci. Jak dopadne konflikt, který začátkem října rozpoutal Hamás, si neodvažuje předpovídat. „Věřím, že zvítězíme, ale to, co se stalo (7 . října) v Izraeli, je snad horší než to, co dělalo SS – z hlediska míry zvěrstev a hloubky toho, co (ozbrojenci Hamásu) provedli ženám, dětem, kolik lidí unesli,“ říká.