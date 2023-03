Kancléř Mynář míří z Hradu. Choval se jako neomezený pán, říká novinář

Jen desítky hodin chybějí do chvíle, kdy se na Pražském hradě vystřídají prezidenti a spolu s nimi i jejich týmy. O způsobu, jakým hospodařili se státním majetkem lidé kolem odcházející hlavy státu Miloše Zemana, přitom vychází najevo stále více podrobností. Co ukazují kauzy kancléře Vratislava Mynáře?

A co kauzy kancléře Mynáře z poslední doby ukazují o jeho působení v rámci státní správy?

Kauzy odcházejícího hradního kancléře Vratislava Mynáře se vrší. Po „vypůjčení“ party stanu k vleku v Osvětimanech a po cestě do Kataru reportéři Seznam Zpráv odhalili, že Mynář lovil v Lánské oboře.

„Ty lovy se stávají symbolem papalášství, mocipanství. Je to čím dál dokonalejší definice těchto praktik a Vratislav Mynář se stává oním papalášem, který zneužíval situace a zneužíval státního majetku,“ říká v podcastu 5:59 zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv pro investigativu Radek Kedroň .

Co konkrétně je na lovech problematického? Jednoduše: Ze zprávy Národního kontrolního úřadu (NKÚ) vyplynulo, že Mynář od října 2019 do října 2021 zastřelil jedenáct kusů trofejní zvěře. Zdarma. A to přesto, že dohromady mají tyto lovy podle tabulek hodnotu téměř 250 tisíc korun.