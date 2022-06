Boj o televizní poplatek. Kolik vánočních pohádek tvoří veřejnou službu?

Jelikož se v posledních čtrnácti letech nezvýšil koncesionářský poplatek, televize musí spořit. „Je to chytře strukturované. Každou skupinu obyvatel ten škrt zasáhne, ale ne tak, aby to bylo devastující,“ říká v 5:59 reportérka Seznam Zpráv Martina Machová.

Vládní koalice přesto nemá vůli, aby situaci řešila. Nezískala by na tom politické body. Podle Machové by ale do dvou let měl přijít zákon, který nastaví nová pravidla financování veřejnoprávních médií.