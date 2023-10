Konec rýžování přes Airbnb? Magistrát dal za pravdu znepokojeným sousedům

Velká města stále častěji bojují s dopady působení služeb typu Airbnb. Týká se to také Prahy, kde úřady nedávno vydaly jedno důležité rozhodnutí. Česko se ale zatím nevydává směrem, jakým ohledně krátkodobých pronájmů míří mnohé světové metropole.

Verdikt – a hlavně způsob, jakým k němu úřad dospěl – může mít do budoucna velký význam.

„Evidentně to ale není pravda. Usvědčuje ho portál Airbnb, kde mu turisté píší desítky recenzí,“ říká reportér Vojtěch Gavriněv , který Prachaře s tímto faktem konfrontoval. Podnikatel v reakci tvrdil, že svůj profil na platformě Airbnb prodal a nezajímá se o jeho další osud. A to přesto, že ještě v srpnu na uživatelská hodnocení za majitele odepisoval profil s fotkou Prachaře a jeho manželky.

Zdá se přitom, že dění na dotčeném internetovém profilu mělo vliv také na rozhodování magistrátních úředníků. Pro Seznam Zprávy to uvedl předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký, který monitoruje a poukazuje na porušování zákonů při provozu krátkodobého ubytování a má v této roli částečný úvazek od radnice Prahy 1. Podle něj je to premiéra, kdy úředníci použili jako důkaz recenze na internetové platformě.

Na problematické dění v domě v Jungmannově ulici upozornili úředníky nejprve sousedé z okolních bytů. „Stěžují si na to samé, na co řada jiných kritiků krátkodobých pronájmů. Tedy na to, že tam jezdí hlavě mladí cizinci, kteří se opíjejí, jsou hluční, chodí domů pozdě v noci, budí sousedy nebo že po sobě nechávají nepořádek,“ popisuje Gavriněv.