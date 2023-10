Přelomové rozhodnutí: sousedé porazili podnikatele, který koupil byt na Airbnb

Podle spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy jde o přelomové rozhodnutí. „Vlastník dlouhodobě zapíral, a přesto mu na to úřady neskočily. Prokázaly, že je uvádí v omyl, když jim předkládal nějaké nájemní smlouvy. Je to poprvé, kdy úřady oficiálně vzaly v potaz recenze na internetové platformě jako podpůrný důkaz,“ říká pro Seznam Zprávy předseda spolku Petr Městecký.

Na webu dokonce Prachař odpovídá na otázku, zda koupi bytů v centru Prahy od začátku plánoval jako byznys s krátkodobým pronájmem: „Ano. Zjišťoval jsem, kolik by to tak mohlo vynášet, zaplatil jsem si dokonce konzultaci s člověkem, který se v tom oboru dlouho pohyboval, abych z něho dostal nějaké odhady, a brzy se ukázalo, že zvládneme vydělat ještě víc. To byl takový impuls vrhnout se do toho naplno.“