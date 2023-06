Strach přerůstá v nenávist. Chudší lidé v ČR vidí v Ukrajincích konkurenty

Že pohled na tyto uprchlíky u řady lidí v Česku ovlivňují ekonomické faktory, potvrzuje analytička agentury PAQ Research Martina Kavanová . „Netýká se to jen Romů, ale obecně chudší populace. Vůči přijímání uprchlíků má méně kladné postoje, souvisí to se strachem ze snižování podpory ze strany státu. Ale vnímá i nějaké soutěžení na trhu práce a také o tu státní podporu,“ říká.

Jaký obrázek se zatím ukazuje? V mnoha věcech prý Česko postupovalo dobře. „A to hlavně na začátku uprchlické krize, kdy se podařilo rychle poskytnout možnost zapojit se do pracovního trhu. Ale hlavně se podařilo zapojit solidární domácnosti,“ uvádí expertka s odkazem na nástroj, kdy stát vyplácí příspěvek lidem, kteří uprchlíky ubytují.

Přitom pokud by se podařilo ukrajinské uprchlíky dobře integrovat, mělo by to jednoznačně pozitivní vliv na soužití s českou populací. „V našich datech vidíme, že podpora setrvání Ukrajinců hodně souvisí s tím, jak je vnímán úspěch v jejich integraci na pracovním trhu a obecně do společnosti,“ dodává analytička Martina Kavanová.