Změny v podporách ukrajinských uprchlíků schválili poslanci

Nově by podle předběžných výpočtů v důvodové zprávě představovala měsíční dávka pro matku s příjmy 20 000 korun a dvěma dětmi staršími deseti let za první měsíc 3840 korun. Matce se stejným příjmem a dvěma dětmi do deseti let by stát po půl roce vyplácel 3506 korun. V obou případech se předpokládají započitatelné náklady na bydlení 12 000 korun. Matka s příjmem 15 000 korun a pětiletým dítětem pobývající v Česku delší dobu a bydlící na ubytovně se započitatelnými náklady 7200 korun by pobírala 550 korun.