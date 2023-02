Ukrajinci budou žádat o stejné dávky jako Češi, ohlásil Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce od příštího roku vpustit uprchlíky do českého sociálního systému. (Ilustrační snímek)

Ministr práce a sociálních věcí počítá s tím, že od příštího roku by se měli váleční uprchlíci zapojit do českého sociálního systému. Skončit by tak měla například humanitární dávka.