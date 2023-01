Přesun Babišových hlasů k ANO? „I on ví, že je to nesmysl,“ říká expertka

Zvolení Petra Pavla a propad Andreje Babiše v prezidentských volbách nastartovaly debatu o tom, jak se souboj o post hlavy státu může promítnout do dalších politických preferencí voličů. Ti se teď nebývale aktivizovali a do volebních místností přišli v rekordním počtu. Odkud kam se hlasy přelily? A zůstanou tam i do příštích voleb?