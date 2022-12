„Měli jsme je vystrašit, aby nedopadli jako my.“ Svědectví učňů z kauzy Višňové

Podezřelé praktiky včetně možné šikany dětí ve výchovném ústavu ve Višňovém u Znojma prověří vedle policie také školní inspekce a ministerská kontrola. Na případ v minulých dnech upozornily Seznam Zprávy. Podle získaných svědectví někteří pedagogové používali svěřence k tomu, aby násilím přiměli mladší děti k lepšímu chování. Co všechno o kauze víme?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jak se měla odehrát „exkurze“ dětí ve výchovném ústavu ve Višnovém očima zúčastněných učňů. Proč po této akci na policii doputovalo trestní oznámení?

Že vedení ústavu nabízí odlišný popis událostí, který má ale podle reportéra Seznam Zpráv Jana Nováka celou řadu trhlin.

O dalším obvinění, kterému ústav čelí. Podle trestního oznámení přímo jeho zaměstnanci aktivně napomáhali útěkům svěřenců.

Kolem výchovného ústavu ve Višňovém panují v současnosti dvě podezření – a obě také prověřuje policie na základě trestního oznámení, které podal jeden z tamních pedagogů. Kromě možného násilí páchaného na dětech kriminalisté prověřují i tezi, že vedení ústavu napomáhalo k útěku nezletilým migrantům bez doprovodu. Ti byli do zařízení umístěni na základě rozhodnutí soudu.

Podezření vyvolala reakci i mezi politiky. „Vyděsilo mě to. (…) Vše je třeba řádně vyšetřit,“ uvedl pro Seznam Zprávy ministr školství Vladimír Balaš (STAN). A předseda školského výboru Sněmovny Ivo Vondrák (ANO) vzkázal, že „šikana se nesmí tolerovat“ a že vyšetřování „je třeba nekompromisně dotáhnout do konce“.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Výchovný ústav ve Višňovém u Znojma.

Co se tedy 22. září tohoto roku podle zjištění Seznam Zpráv mělo odehrát?

„Někdy mezi devátou a desátou hodinou ráno přijela do výchovného ústavu ve Višňovém skupinka asi pěti nebo šesti dětí, kluků ve věku 8–13 let. Přijeli ze zhruba 20 km vzdáleného Střediska výchovné péče v Moravském Krumlově,“ líčí úvodem reportér Seznam Zpráv Jan Novák. O tom, co na mladé návštěvníky v zařízení čekalo, ale Novák získal dva notně se lišící popisy událostí.

„Exkurze“, na jakou děti nezapomenou

Ředitel ústavu Ladislav Popelka návštěvu označil za „exkurzi“, kdy se její účastníci za doprovodu vychovatele a také místního pedagoga šli podívat do třídy zedníků. „Tam prý na ně někdo vybafnul nebo zařval. Děti se vylekaly a rozplakaly a utekly ven,“ říká s odkazem na Popelkova slova reportér Seznam Zpráv.

S dětmi byl po celou dobu náš a jejich pedagog. Dětem ukázali ústav, vysvětlili, jak to tu chodí, a pak otevřeli dveře do třídy zedníků. Někdo z těch našich ‚čertů‘ tam měl něco zařvat, děcka se rozbrečela a exkurze končila. Vladislav Popelka, ředitel Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové

Jiný obrázek o zacházení s dětmi ale vykreslují výpovědi trojice přímých účastníků – učňů ústavu, z nichž někteří už zařízení opustili. V době incidentu nebyli plnoletí, redakce proto nezveřejňuje jejich identitu, přestože ji zná.

Jejich verze zní podle Nováka následovně: „Před samotným incidentem za nimi přišli učitelé a řekli jim, že sem přijedou zlobivé nebo zlé děti. A je třeba je trochu postrašit. Za to měli slíbenou krabičku cigaret. Podle jejich vyprávění skupinku dětí nastrkali do třídy a zavřeli zvenku.“ Poté už prý měly následovat nadávky, ale i drsnější zacházení včetně facek.

Toho největšího, který zlobí nejvíc, jsme měli vzít a profackovat. A za to strašení jsme měli slíbenou krabku cigár. jeden z učňů ústavu ve Višňovém

Ředitel Popelka odmítá, že by děti zůstaly ve třídě s učni samotné, nebo že by dokonce došlo k násilí. Jenže zároveň přiznává, že u události osobně nebyl a že jeho informace jsou jen zprostředkované. „Když jsem se ho ptal, jestli se vůbec vyptával těch dětí a učňů, řekl, že nikoliv. To mě překvapilo, protože bych předpokládal, že když se taková událost stane, tak se zeptám i druhé strany,“ myslí si Novák.

Novinář oslovil i zástupce krumlovského Střediska výchovné péče, odkud skupinka dětí s doprovodem do Višňového přijela. Zástupci střediska se ale k věci odmítli vyjádřit a odkázali Nováka na ministerstvo školství. Reportérovi se však podařilo získat například i svědectví pedagoga z ústavu ve Višňovém, podle něhož „s dětmi ve třídě žádný pedagog nebyl“.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Reportér Seznam Zpráv Jan Novák.

Navíc sesbírané výpovědi naznačují, že podobných „exkurzí“ proběhlo více. Podle jednoho z učňů některé z nich provázelo dokonce větší násilí než tu z 22. září. „Dozvěděl jsem se, že i mezi pedagogy byl ‚princip strašení‘ jakýmsi veřejným tajemstvím,“ upozorňuje reportér.

Podle jeho informací bude vyšetřování policie zřejmě nesnadné. Skupinka učňů se totiž dohodla, že kriminalistům o násilí nic neřekne, zdůrazňuje Novák. „Jednak se bojí, že by se to obrátilo proti nim. (…) A zadruhé to vyplývá vlastně z podstaty jejich existence. Nemají důvěru k policistům, úředníkům ani k vedení ústavu. Oni jsou vlastně ti nejposlednější, kdo by jim, klukům z pasťáku, věřil.“

V podcastu 5:59 se dozvíte, jak konkrétně popisují události při „exkurzi“ ve třídě samotní učni nebo co se podařilo reportérům SZ zjistit o podezření, že vedení ústavu napomáhalo útěkům nezletilých migrantů. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

Editor a koeditor: Barbora Sochorová, Matěj Válek Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: archiv reportéra Seznam Zpráv Jana Nováka