Historička: Rusko chce agresivním militarismem zamaskovat svůj úpadek

Jen máloco předefinovalo rok 2022 tak zásadně jako vztah Evropy k Rusku. Agrese této země vůči Ukrajině vymazala zbytek důvěry v to, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný ke spolupráci. Ochladla i důvěra vůči ruské veřejnosti, jíž některé evropské země vystavily stop například ve vydávání víz. Kdo všechno za kroky ruské vlády nese zodpovědnost? I o tom uvažuje v dnešní epizodě ruská historička Ksenia Krimer.

Do jaké míry Rusové nesou zodpovědnost za svou vládu?

Ukrajina a s ní i celá Evropa se letos ocitly uprostřed hluboké krize poté, co Rusko v únoru napadlo svého souseda. Mnozí dlouho nevěřili, že se prezident Vladimir Putin může k takovému kroku odhodlat. Při pohledu do minulosti ale nacházíme alespoň některá vysvětlení.

Podle ruské historičky Ksenie Krimer, která dlouhodobě pobývá v Berlíně, Rusko v širším pohledu navazuje na tradici imperialistické politiky. Své neustálé rozpínání vždy vnímalo jako formu obrany a místo, aby „investovalo do rozvoje občanské společnosti, chovalo se jako strážník“.

A prostor pro disent a kritiku režimu se tak během let v Rusku stále více zmenšoval. Příčinou není jen represivní politika Kremlu, zatýkání a hrozby vězením. Podle Krimer musí mít dnes lidé, kteří se proti režimu postaví, nutně pocit, že jsou „naprostá menšina“, a od svého okolí si vyslechnou, že jsou „blázni“. Nemyslí si, že by je někdo otevřeně podpořil.

V podcastu 5:59 jsme v mezisvátečním období přinesli také rozhovor s bývalým ukrajinským disidentem Myroslavem Marynovyčem. I ten mluvil o tom, že Rusko se stále drží minulosti, od které se nedokáže oprostit. Přesto - podobně jako Ksenia Krimer - doufá, že současný stav je možné překonat, i když to bude obtížné. Poslechněte si.

Aby dosáhli pospolitosti a zároveň alespoň částečně odčinili to, co se děje na Ukrajině, musí se podle Krimer stát dva zásadní kroky. Rusko musí přestat existovat v současné imperialistické podobě a lidé v něm musí dojít k sebereflexi. A to včetně ruské inteligence. „Putinismus si uvnitř sebe nese každý z nás, všichni jsme tou kulturou nějak poznamenaní,“ říká.