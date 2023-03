Proč v Česku chybějí lékaři

V Česku chybí pediatři, zubaři i praktičtí lékaři. Jenom v dětské všeobecné medicíně schází na 300 ordinací, nejdál dojíždějí s dětmi rodiče v Moravskoslezském, Karlovarském, ale i Středočeském kraji. Nedostatek lékařů hlásí i další obory. Co nebo kdo za to může?

Česko se potýká s nedostatkem lékařů v některých oborech. Přesto data Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), která si vyžádal Deník N , ukazují, že celkový počet doktorů se za posledních devět let zvýšil. A to asi o čtyři tisíce lékařských úvazků.

„Nejsou to jenom statistiky. Potvrzují to i (velké státní a krajské) nemocnice, ve kterých jsme se zeptali na konkrétní vývoj,“ popisuje Iva Bezděková , reportérka Deníku N zabývající se zdravotnictvím. V regionálních nemocnicích, kde potřebují chirurgy nebo internisty, se nicméně situace nezměnila.

Například v obvodním lékařství prý nemají kam růst. „Mají pocit, že budou odříznutí od ‚opravdové medicíny‘, že budou zavalení papíry. A že to, co dělají ve třiceti, vlastně budou dělat i v padesáti,“ popisuje reportérka.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce nedostatky řešit. Nedávno řekl, že do léta plánuje představit návrh změn, jak situaci zejména v pediatrii zlepšit. Sdružení praktických lékařů dokonce v pátek navrhlo, aby se navazující studium těchto doktorů zkrátilo z pěti let na tři roky. „Já jsem otevřený čemukoliv, co zlepší dostupnost praktických lékařů,“ okomentoval to Válek.