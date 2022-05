Museli jsme vypnout mrazáky a propouštět prodavačky, říká šéfka řeznictví

Valašský výrobce a prodejce masa a uzenin Masoprodej je na trhu 30 let. I když se Češi masa vzdávají těžko, inflace už začala úřadovat i v řeznictvích a uzenářstvích. Celkový objem prodejů sice výrazněji neklesl, ale lidé sahají po lacinějším zboží. „Kupují jiné maso, místo hovězího takovou tu klasiku, jako je třeba vepřová plec. Ve městech koupí i dražší zboží, ale méně,“ říká ředitelka podniku Andrea Šlesingerová v pořadu a podcastu Agenda.

„Ceny už se nenavyšují tak rychle jako v minulých měsících. To nám někteří dodavatelé posílali ceník třikrát denně. Museli jsme okamžitě v průběhu dne přeceňovat. Není moc času na hrdinství,“ říká ředitelka firmy s tím, že zdražení často zákazník ani nepostřehl. „Je to pár korun, to si ani nevšimnete, jeden den si koupíte salám za 13,90 a druhý den za 14,90,“ míní.