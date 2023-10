Největší vlastník bytů v zemi navrhuje: Ať vznikne úřad pro neplatiče

Podle největšího českého pronajímatele, společnosti Heimstaden, má v sobě ale navrhovaný koncept změn trhliny. „Navrhované rozkazní řízení by sice mohlo pomoci, nicméně není použitelné vždy a všude. Pokud problémový nájemník proti rozkazu podá odpor, nastává celý proces znovu, a to i za předpokladu, že skutečně dlužníkem je a skutečně své povinnosti neplní,“ reaguje na návrh ministerstev Jan Rafaj, generální ředitel Heimstadenu.

Problematika navíc podle něj způsobuje, že hrozba vysokých poplatků děsí pronajímatele. „To nepoznáte podle barvy očí ani podle toho, jak s vámi člověk hovoří. To se ukáže až v samotném nájemním vztahu. To je důvod, proč nájemníkům raději většina pronajímatelů nastavuje kratší nájemní smlouvy, které za sebou řetězí,“ dodává.

Řešení je ale podle Rafaje nasnadě, agendě spojené s bydlením by se měl věnovat speciální úřad. „Podle našeho názoru by bylo nejlepší vysunout celou problematiku neplatičů mimo agendu soudů tak, jak to má celá řada zemí západní Evropy. Jiný úřad by potvrzoval, že nemá nájemník zaplaceno, a vznikl by tak důvod k vystěhování,“ navrhuje v rozhovoru pro SZ Byznys.