Do sedmi let bude v ordinacích pomáhat umělá inteligence, doufá oční lékař

Když při broušení přistane v nechráněném oku jiskra, kvůli vysoké teplotě se rozžhavený kousek železa doslova připeče na rohovku. Neopatrným kutilům však hrozí ještě horší poranění. A může přijít, odkud byste to možná nečekali.

Stačí kladivo, silná paže a kovový předmět, do kterého tím kladivem bušíte. Třeba majzlík. „Od něj mohou odlétat okuje, které mají velkou rychlost. Proto se většinou nezastaví na rohovce, ale vlítnou až do očního bulbu. To je velmi závažný úraz oka, který se musí urgentně operovat,“ varuje v nové podcastu MUDr.ování docent Martin Šín, přednosta Oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

„Takový malér se vám stane jenom jednou,“ říká specialista. Jak dodává, úrazy oka nejsou v létě zásadně jiné než po zbytek roku, spíš se zvyšuje jejich incidence, jak se častěji věnujeme manuální práci. „Dokud jsem nedělal oční medicínu, nedokázal jsem si představit, jak nebezpečné je pracovat se železem,“ říká přednosta oční kliniky.

Nevidíme očima, ale mozkem

Kromě toho, že lidé o prázdninách častěji budují a kutí, jsou také víc na cestách. „Stejně jak připravíte na cestu třeba auto, oči připravit nemůžete. Abyste to přežili, je důležité dělat přestávky, protože dlouhodobé soustředění je pro oči vysilující. Dálnice jsou monotónní, mozek dostává jednotný signál, to je také unavující,“ říká docent Šín.

Doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO Přednosta oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Má bohatou vědeckou, publikační i pedagogickou činnost, šestkrát obdržel Cenu za nejlepší přednášku autora do 35 let. Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Docent Martin Šín a publicistka Lucie Šilhová.

Mimochodem, víte, do jaké dálky vidí lidské oko? Donekonečna. Stačí zvednout hlavu k obloze a zahledět se na hvězdy vzdálené tisíce světelných let. A co třeba optické klamy, kde ty se berou? „Říkám svým studentům, pamatujte si, nevidíme očima, ale mozkem. Oči jsou jen snímače, senzory. Obraz, který vnímáme jako jedinci, se vytváří v mozku. Někdy oči vidí to, co mozek nedokáže zpracovat, proto se snaží naroubovat vjemy na něco, co zná, čímž vytváří obrazce, které jsme sice viděli, ale nejsou reálné,“ vysvětluje lékař.

AI v ordinacích

V očním lékařství se stejně jako v jiných oborech dostává čím dál víc ke slovu umělá inteligence. Budou za lékaře operovat inteligentní roboty? „Tak daleko ještě nejsme,“ říká v podcastu MUDr.ování Martin Šín, jenž je odborným poradcem českého startupu Aireen. Tato umělá inteligence dokáže z pouhé fotky oka rozpoznat znaky diabetické retinopatie.

„To je typická screeningová choroba a my víme, že rozvoj nemoci vypukne u 15 procent diabetiků. Jenže těch jsou v republice statisíce, takže není v silách lékařů všechny preventivně vyšetřit. Pokud s pomocí umělé inteligence zredukujeme kohortu na těch 15 procent, je to už zvládnutelné,“ vyzdvihuje hlavní výhodu docent Šín.

Kdy se lékaři a s nimi pacienti tohoto pomocníka dočkají? „Aireen už se zavádí do klinické praxe. Když to přirovnám k přístrojům CT, existují někdy od roku 1980, široce používané začaly být zhruba v devadesátých letech. Takže jsem optimista, v horizontu pěti, sedmi let bychom mohli na těch systémech fungovat,“ doufá Petr Šín.

Víte, že některé barvy skel slunečních brýlí mění dioptrie oka? A že v určité části dne vidíme pouze černobíle? Celý rozhovor s očním lékařem si můžete poslechnout v podcastu MUDr.ování v úvodu článku.