Dobrovský a Šídlo: A znovu devadesátky

Čím byla doba před třiceti lety jedinečná? Co znamenala exploze svobody pro lidi připravené i pro ty, kteří z té radikální změny měli obavy? A co ohrožuje svobodu a budoucnost dnešní mladých lidí?

34. díl našeho podcastu jsme natočili na táboře mladých chemiků a biologů Běstvinka. Téma jsme tentokrát nevybírali sami, spíš nás dostihlo to, o čem tak často mluvíme. Devadesátá léta očima tehdejších mladých, dnes spíš začínajících seniorů, a očima teenagerů, kteří to nezažili, ale zajímá je to.