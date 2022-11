Glosa: Hledá se prezident, nebo nová superstar?

To například když se Miloš Zeman – nečekaný navrátilec z vysočinských lesů – odmítal popasovat s otázkami na jeho možné ruské vazby a s tím spojená rizika. Pozorností opojený Zeman degradoval cokoli kritického směrem k ruské hrozbě na úroveň banality, o které se vůbec nebude bavit.

Stejně tak bychom se neměli dostat do bodu, kdy se prezidentská volba změní v hledání jakési superstar. Tím myslím člověka, který hřeší na to, že umí v lidech vyvolávat podobně primitivní emoce jako úspěšný účastník reality show.

Zmiňuji to i kvůli tomu, že se už mnohokrát ukázalo, jak prosté může být pro některé voliče rozhodování před volbami. Někomu stačí zhlédnout jednu nebo dvě superdebaty v cílové rovince závodu o Hrad a obodovat jednotlivé kandidáty v pomyslném boxerském ringu. Finální hodnocení pak v zásadě odpovídá tomu, jestli mu bylo s jejich kandidátem na gauči v obýváku dobře a jaký pocit v něm zanechal.

Chápu, že televizní debaty v prime time s prvky jakési politické reality show k přímé volbě neoddělitelně patří. Nemyslím si ale, že by pro voliče měly být stěžejním měřítkem síly kandidáta. Schopnost hbitě odklonit argumenty protivníka a novinářů z protějších křesel přece není pro post hlavy státu nejzásadnější. Nehledáme někoho, kdo bude na setkáních se zahraničními protějšky všechny „stírat“ a zašlapávat svou razancí do země.

Bylo by možná lepší, kdyby na Hrad usedl člověk, který nebude chrlit své myšlenky rychlostí proruských trollů na internetu, ale prokáže schopnost přemýšlet s nadhledem a v kontextu. A to i za cenu, že by u toho koktal, zadrhával se nebo si potřeboval svoje projevy nejprve napsat.