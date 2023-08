Glosa: Jak vládcům bilionů přistřihnout křídla

K předpokladům demokracie vždy patřila schopnost dostat moc i prestiž politiků do určitých mantinelů. V případě bilionových vládců by v tomto směru částečně pomohl přechod na euro. Premiér a jeho ministři by najednou nerozhodovali ani o stovce miliard. Státní rozpočet by se zmenšil – tedy alespoň slovně a počtem nul v kolonkách.