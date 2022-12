Glosa: Milý Ježíšku, přeju si hlavně Nurofen

Milý Ježíšku, pod stromeček si ze všeho nejvíc přeju lék proti horečce pro děti. Doufám, Ježíšku, že ho do Štědrého dne seženeš.

Kdybys mohl, dovez ho prosím i dalším rodinám s nemocnými ratolestmi, aby nemusely trávit Vánoce v horečkách nebo, nedejbože, v nemocnicích. Je docela jedno, jestli přivezeš na saních sirup nebo čípky. Hlavně ať nemocné děti něco dostanou. No a pokud bys ho, Ježíšku, nesehnal, což se může snadno stát, prosím tě, abys mi místo toho věnoval voucher na služby call centra.

Nemyslím si nutně, že je na místě ministra za tenhle výrok slovně lynčovat. Patrně to byl jen nešťastně formulovaný citát politika v krizi, který - a to mluví v jeho prospěch - hledá řešení. Co se ale omlouvá hůře, je absence snahy uklidnit nervózní rodiče nebo jim vyjádřit alespoň trochu pochopení ve chvíli, kdy znovu čelí masivnímu výpadku některých základních léků pro děti.