Proč chybí Nurofen i další léky? Válek přiznal problém ve vlastních řadách

Za mě problém nastal ve chvíli, kdy byl za předchozí vlády odvolán náměstek Tom Philipp. Tehdy byl na ministerstvu velmi silný úsek farmacie. Aby mohli moji předchůdci tohoto odborného náměstka zlikvidovat, tak to šlo jedině reorganizací a likvidací jednoho odboru. De facto se rozstřelil odbor pro kontrolu léčiv. Bez služebního zákona to teď nemohu dát zpátky do pořádku. Že to byl chybný krok, ukazuje i rozhodnutí soudu, který přiznal panu náměstkovi plnou satisfakci. Bezesporu udělám vše pro to, aby se to vymáhalo po vinících. V budoucnu se to nesmí opakovat.