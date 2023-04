Glosa: Proč je neoblíbený Fiala ve skutečnosti populární

Lidé mají o Petru Fialovi vážné pochyby. Vyplývá to ze zprávy americké agentury Morning Consult, která sleduje důvěru voličů ke světovým politikům a která českému premiérovi přisoudila třetí místo od konce. Přesto je třeba opozici varovat, aby průzkum raději necitovala. Při bližším pohledu paradoxně zjistíme, že Fiala přinejmenším v této chvíli patří k nejméně kritizovaným šéfům tuzemských vlád.

„Koho to zajímá, ať se tím zabývá. Mě to nezajímá,“ zhodnotil Fiala před časem úroveň průzkumů. O kvalitě sdělení ze studie Morning Consultu lze skutečně pochybovat. Není zřejmé, jestli se jeho české části účastní víc než 500 respondentů, navíc při hodnocení tuzemského premiéra došlo podle agentury v březnu k „ojedinělé chybě“. Co Morning Consult zveřejnil o Fialovi, má proto zanedbatelný význam.