Glosa: Fiala a Babiš u jednoho stolu? Nový prezident chce konat zázraky

Což o to, plán je to hezký. Přesně tohle od prezidenta veřejnost čeká: že bude tlumit vášně mezi vládou a opozicí. Jenže plán sám o sobě nestačí.

Nový prezident Petr Pavel zveřejnil plán pro prvních sto dnů ve funkci. Je to docela nabitý dokument obsahující 24 bodů v osmi sekcích, který nám přijde dost ambiciózní a jsme aktivitou penzionovaného generála zaskočeni. Vydrží mu dech? Nepřepálil v euforii start?

Například plánuje otevřít dosud opevněný Pražský hrad, zavést transparentní fungování v rozložené prezidentské kanceláři, chystá čtyři zahraniční cesty, tři výjezdy do regionů nebo schůzku ke koordinaci zahraniční politiky.

Ve skutečnosti bychom se vůbec divit neměli. Jsou to vlastně úplně normální záměry a práce, kterou hlava státu může a má dělat. Přijde nám to skoro jako zázrak, protože nám přemýšlení o prezidentství zcela zakrnělo v éře Miloše Zemana. O něm jsme kolikrát sto dní vůbec nevěděli, natož aby jakkoli veřejně oznamoval své plány. Jen se vždy vynořil, provedl nějakou zlomyslnost a uspokojený se pak zase ukryl do lánského bunkru.