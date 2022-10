Glosa: Středula, Stropnický, nebo já? Jak Babiš hledá prezidenta

„Já sice jsem urputné hovado, ale…“

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš stále váhá, jestli má jít do prezidentské volby. Své definitivní rozhodnutí chce oznámit za tři týdny. Z jeho dosavadních vyjádření je ale patrné, že se to v něm pere a že zvažuje několik variant.

Tohle je pokus proniknout do miliardářovy hlavy, v níž se zmítají všechna pro i proti a během jednoho týdne se každý den kloní k něčemu jinému:

Pondělí. Tak určitě bych byl nejlepší prezident. Už proto, že jako jediný nejsem součástí polistopadového kartelu a mám mobil na Macrona. Takže jdu do toho, nikoho se nebojím, všichni se bojí mě. Je to pěkná funkce, určitě na dvakrát pět let. A hlavně jistota, nehrozí žádný pád vlády nebo furt nějaký dohadování s menšinovými akcionáři. Myslím koaličními partnery. Všechno pěkně po svém.

Úterý. Já sice jsem urputné hovado, jenže zas nechci ostudu s prohrou ve druhém kole. Jihlava ukázala, že štangle kostelecké Vysočiny lidem chutnají, ale polistopadový kartel má AntiBabiše, nic jiného jim nefunguje. Takže se radši vrátím jako premiér, stejně tu teď máme nejhorší vládu od listopadu 1989. Počkám si na předčasné volby, i když pětikoaliční kartel se u moci drží zuby nehty, ani to referendum ho nesmetlo.

Středa. Moje hnutí nemůže být slaboučké jako slepenec Spolu a pošle do prezidentské volby vlastního kandidáta. Máme dost osobností. Schillerová? Ne, tý by to moc stouplo do hlavy, a navíc se nedokázala dostat ani do zastupitelstva v Brně-Komíně. Havlíček? Toho budu potřebovat v příští vládě jako televizního mluvčího. Vondráček? Moc mladej, na Hradě by to byly jen samé večírky s kytarou, ženskýma a vodkou. Vlastně nikoho nemáme.

Čtvrtek. A co podpořit Středulu?! On je levice jak my. Sice jsem mu jako premiér v televizi nadával, že je odtržený od reálného života a je největším ohrožením české ekonomiky. Ale to jsem myslel jako předseda odborů, ne jako prezident. Když mu dáme peníze a pomůžeme v kampani, mohl by nám pak být vděčný a jít na ruku.

Pátek. Ne, Středulu radši ne. Napadlo mě, co když prohraje ve finále s tím komunistickým rozvědčíkem Pavlem, nevýraznou Nerudovou bez názoru, nebo dokonce s homofobem Fischerem? Co pak?! Akorát ho za své peníze zviditelním, on se pak vrhne do politiky a založí nějaké konkurenční levicové hnutí nebo oživí ČSSD, kterou jsem tak pěkně pohřbil. To tak!

Sobota. Mám to! Martin Stropnický. Na něj bych málem zapomněl, naše hlavní hvězda. Vždyť s ním jsem rozjížděl hnutí ANO, spolu jsme točili první klipy na pískovišti, aby tu chtěly žít i naše děti. Pamatujete? Dobře vypadá, hezky mluví. Je to herec, to mají lidi rádi. A taky dělal diplomata, zařídil jsem mu ten Izrael, ministrem taky byl… Snad mu lidi odpustí rozchod se Žilkovou.

Neděle. Volal mi z Hradu Martin Nejedlý. Posmíval se, že po tom, co vypovídali bankéři u soudu s Čapím hnízdem, to se mnou nevypadá moc dobře. Měl obchodní nabídku. Když podpoříme Středulu, bude milost… Takže čau lidi, budu to muset ještě promyslet!