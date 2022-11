Glosa: Zvolte gorilí přístup, jinak na sítích nevydržíte

„Jsi borec, Kisumu. Tleskáme!“ Je nějaký rozdíl mezi vzkazy, které posílají fanoušci gorilám v pražské zoo, a tím, co vzkazují na sítích ostatním lidem? Nevypadá to. Jako by nikdo nečekal, že jeho věty bude skutečně někdo číst.

Sociální sítě. Zprvu lákadlo, které jsme si pustili do života, se často stalo povinností nebo nutkavou potřebou a začíná vadit. Je to tu toxické, končím! vyznávají se čas od času někteří z těch, které na sítích sledujeme.

I některá zdánlivě nevinná témata se tam hodnotí velmi konfrontačně. Běžně zaznívají věty, které by tváří v tvář nikdy nepadly. Komu to vadí, má dvě možnosti: buď odejít, nebo si zvyknout na „gorilí přístup“.

O co jde? V pražské zoologické zahradě se teď sžívají nové skupiny goril. Jak to probíhá, přibližuje zoo na sociálních sítích. Nejprve jsme se dozvěděli, že ve skupině, která sídlí v právě zbudovaném pavilonu, panuje neklid a svár. Vzápětí ale přišla zřejmě uklidňující zpráva, že nový samec už se pářil hned se dvěma samicemi, a vše je tedy na dobré cestě. Goril se samozřejmě nikdo nezeptá, jestli nejsou proti, aby se o nich zveřejňovaly intimní detaily. I když za úvahu by to stálo: nehraničí náš zájem o obyvatele zoologických zahrad se šmíráctvím?

Pozoruhodné je v této souvislosti pročítat diskuze čtenářů. Ukazuje se, že mezi rozpravou o reality show z pavilonu opic (ano, i tady účastníky známe jménem) a nějakým společensky závažnějším tématem propíraným na twitteru není zas tak velký rozdíl.

Stejně jako u goril, tak ani u lidí jako by nikdo nečekal, že na druhé straně je bytost schopná číst. „Kisumu, ty bejku!“ ocenil by gorilí samec jednu z desítek gratulací, kdyby to dokázal. Kdyby ho to zajímalo. Asi ne… A v tom je možná příklad hodný následování. Gorily nám mohou posloužit jako až legračně přímá ukázka odosobnění, před kterým odborníci v případě sociálních sítí varují. „Co chudák Richard?“ ptají se fanoušci. Co další ze samic, na kterou se podle dostupných informací v úterý osmého listopadu dopoledne jaksi nedostalo? „Je mi jí až líto,“ bývala by se dozvěděla.

Nedozví. Ani smajlíky nepochopí. A jakou z toho bude mít újmu, asi není potřeba zvlášť vysvětlovat. Zato my víme, že uživatelé sociálních sítí se v první řadě touží vypsat… z čeho vlastně?