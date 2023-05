Inspirací k chuti nové čokolády může být třeba silná emoce, říká Filip Teplý

Čokoládu poprvé ochutnal asi před deseti lety po jednom divočejším večírku. Myšleno řemeslně vyrobenou, pravou čokoládu dovezenou z Guatemaly. V té době už věděl, že se nechce živit jako manažer v marketingu, a hledal novou náplň života. Takže si Filip Teplý řekl: „Proč by to nemohla být čokoláda?“

Ajala je se 16 zaměstnanci a zhruba patnáctimilionovým obratem už nepřehlédnutelnou firmou, byť parametry je to stále malý byznys. Co při jeho budování způsobilo Filipu Teplému největší starosti? A co naopak největší radost? Mluvili jsme o tom.