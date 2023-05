Protiklady se přitahují. Psycholožka rozebírá další omyly lidského soužití

Sex, tchyně, peníze. To jsou časté zdroje partnerských konfliktů. Plus spousta dalších. Pokud doufáte, že se vám jednou podaří třeskutá témata vyřešit, doufáte marně. A když vyměníte partnera, objeví se jiná. Možná ještě horší.

Proč lidé kolem vztahů – vlastních i těch ostatních – tolik nadělají? Protože sytí naše citové potřeby. A jelikož většina dosud žije v tradičním modelu muž a žena, jeden na jednoho, vkládají na bedra partnera celkem těžké břímě.

„Je to ten nejdůležitější člověk na světě. Uspokojuje naši citovou vazbu, kterou moc potřebujeme. Toužíme, aby tady pro nás byl,“ vysvětluje v nové epizodě podcastu MUDr.ování psycholožka a psychoterapeutka Barbora Downes. Nejde však o přítomnost čistě fyzickou. Právě to je někdy zapeklité, neboť každý z páru si to „jsem tady pro tebe“ může představovat trochu jinak.

Šálivý selský rozum

Podle Barbory Downes o kvalitě vztahu nevypovídá to, co je vidět na první pohled. „Mnohem víc rozhodují mikromomenty, říká se tomu vzájemné naladění. Žena se třeba podívá z okna a řekne: hele, tamhle jede pěkné ferrari. Její manžel na to může zareagovat třemi způsoby,“ dává psycholožka v rozhovoru příklad.

Jaké reakce může žena očekávat? A která by měla být ta správná, aby se místo naladění nedostavilo rozladění? Možná jste přesvědčeni, že přesně víte, jaká odpověď by učinila ženu šťastnou. Selský rozum ale není něco, na co bychom se měli ve vztazích spoléhat.

Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Psycholožka a psychoterapeutka Barbora Downes.

„Vše, co náš selský rozum považuje za správnou odpověď, co nám dává smysl, se v realitě nepotvrzuje. Ukazují to i klinické výzkumy,“ překvapuje psycholožka s tím, že například okřídlené rčení o tom, že protiklady se přitahují, je jeden z nejčastějších mýtů stejně jako ten, že hádky čistí vzduch. Většinou totiž nemají smysl, protože více než 70 procent problémů v páru je neřešitelných.

„Jde tedy o to, jak se s opakujícími se konflikty naučíme žít, aby to příště opět neskončilo prásknutím dveřmi,“ míní psycholožka. Jak dodává, nový partner není řešení. „Když vyměníme partnera, zdědíme s ním i ty konflikty. Je pak otázka, které z nich jsme schopni snášet.“

Úkol pro muže

O tom, jak budete zacházet s konfliktem, rozhoduje komunikace a míra emoční inteligence. „Dokonce si troufnu tvrdit, že rozhoduje výše emoční inteligence muže, pokud jde o ten nejtradičnější pár muž–žena,“ říká psycholožka Barbora Downes. Ve vztahu podle ní vždy hrají roli emoce, takže nestačí být pouze věcný a precizně komunikovat.

Dá se vzájemné naladění natrénovat? Je vztah práce, anebo spíš péče? Proč se mladí lidé často uchylují k životu singles nebo uvažují o polyamorním uspořádání vztahu? A jaká je největší jistota každého z nás, pokud jde o vztah? Celý rozhovor s psycholožkou Barborou Downes najdete v podcastu MUDr.ování v úvodu článku.