Tajná rada, desátky do stranické pokladny. Jak operoval Superguru Bárta

Investigativní novinář Jaroslav Kmenta začal na kauze strany Věci veřejné a jejího zakladatele Víta Bárty pracovat před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2010.

Všechny poznatky o Bártově plánu na propojení politické a ekonomické moci shromáždil do speciální přílohy Odhalen, kterou deník MF Dnes, tehdy vedený Robertem Čásenským (a ještě mimo holding Andreje Babiše), zveřejnil 8. dubna 2011. Ještě ten den Vít Bárta rezignoval na funkci ministra dopravy.

„Věděl jsem, že my do toho jako noviny půjdeme – ale vzhledem k tomu, že jsme věděli, co agentura ABL dělá, pro mě bylo důležité, abychom si před vydáním byli jistí hlavně tvým osobním rozhodnutím, Jardo. O ABL jsme věděli, že jsou schopní vyhrožovat konkrétním lidem,“ vzpomíná Čásenský v rozhovoru s Kmentou.