„Infiltrujte jejich prostor.“ Chtěl řídit stát jako firmu ještě před Babišem

„Najednou se ukázalo, že tahle partaj, o které nikdo nic nevíme, možná vstoupí do Sněmovny a možná promluví i do sestavení vlády. Pamatuju si, že jsem se tě zeptal, jestli si nechceš odpočinout od zločinu a jít se podívat, co jsou Věci veřejné zač,“ dodává Kubík v podcastu.