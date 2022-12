Expert: Kvůli drahotě výrobci i klamou zákazníky. Měly by přijít tvrdé pokuty

Stále víc lidí v Česku šetří a měnit to nehodlá ani o Vánocích. Někteří prostě nemají na výběr. Podle průzkumu si víc než čtvrtina může dovolit kupovat pouze základní potraviny. Jak hluboko do kapsy ještě budeme mít?

Hostem Ptám se já je ekonom Štěpán Křeček.

Letošní Vánoce budou v Česku jiné, převážně skromnější než v minulých letech. Lidé začínají kvůli vysokým cenám šetřit a za dárky nebo sváteční tabuli nechtějí nebo nemůžou utrácet tolik jako dřív.

Podle průzkumu společnosti KRUK, která spravuje pohledávky na tuzemském a slovenském trhu, si 28 % českých domácností může dovolit nakupovat jen základní potraviny. Víc než polovina pak vyhledává cíleně pouze zlevněné zboží.

To všechno vede nevyhnutelně k tomu, že se tenčí zisky obchodníků, pro které je předvánoční období zásadní. V sezoně od listopadu do Štědrého dne běžně zaznamenali až třetinu ročních tržeb. Letos to zřejmě bude jinak.

Vyřeší výrobci poptávku po levnějším zboží tím, že nabídnou horší kvalitu? A je možné zlehčovat problém chudnutí české společnosti odkazem na plné košíky v pražských supermarketech?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Je už teď jasné, kdo se letos o Vánocích uskromní? - Jsou to ty nejchudší části společnosti, protože nemají kde brát. Ti lidé žili i před vysokou inflací od výplaty k výplatě a teď jim mnohdy výplata nestačí ani na to, aby pokryli všechny své výdaje. A pokud se jim nepodaří navýšit si příjmy, tak škrtají všechno, bohužel nejen zbytné, ale začínají to být i nezbytné položky. Vidíme, že omezují i útraty za potraviny, šetří s energiemi. Začíná to být sociální problém.

2:00 Budou to i lidé z nižší střední třídy, kteří také začali dramaticky šetřit. Více se orientují na akční nabídky a nakupují to nejlevnější z daného sortimentu. Už si nedopřávají luxusnější potraviny nebo dražší zboží jako v minulosti. To se promítne i do nabídky v obchodech. Mnohé řetězce vyškrtly exotické ovoce, dražší položky ze svých nabídek. Nabídky se upravují na to, co teď zažíváme.

3:00 Někteří výrobci se snaží ošidit zákazníka. Říkáme tomu skrytá forma inflace, kdy balení vypadá úplně stejně, je i stejně vysoké, veliké, ale je v něm méně výrobku. Pak samozřejmě lze udržet cenu, protože si ho zákazník za stejnou cenu kupuje méně. Další možností, jak můžou výrobci zdražovat, aniž by si toho zákazník na první pohled všiml, je, že změní složení výrobku. Například dražší hovězí maso se nahrazuje levnějším masem, ovocné přísady se nahrazují koncentráty. Výrobky tak ztrácí na kvalitě. Výrobci paradoxně říkají, že se snaží zavděčit odlišným chuťovým preferencím zákazníka. Ale to je samozřejmě směšné.

4:30 Klamání zákazníka to sice je, ale obchodníci to většinou uvedou na obalu. Je problém zákazníka, že si to nepřečte. Výrobce nedělá nic nezákonného, i když to zákazníka oklamává. V případě, že předpisy porušuje, pokuty jsou jen malé. V případě opakovaného porušování základních pravidel by měly pokuty velmi narůstat, aby se takové chování vymýtilo z trhu.

6:40 Veškerá pomoc (od státu - pozn. redakce) je na dluh. Státní rozpočet je vybrakovaný, nejsou tam peníze, které by ležely ladem. I přesto se vláda rozhodla, že pomáhat bude, a to zastropováním energií od Nového roku. To je plošné. Také se dělá cílená pomoc. Měnil se příspěvek na bydlení, zvyšovalo se životní minimum, existenční minimum, hmotná nouze. Dělá se toho hodně.

8:00 Je potřeba se bavit o tom, jestli více nezacílit úsporný tarif, který jsme zažívali na konci letošního roku, vyloženě na sociálně nejslabší skupiny obyvatel. O tom se jedná, ale není o tom rozhodnuto. Pomoc by ale měla být hlavně cílená.

8:30 Analytická schopnost ministerstev a jejich pracovníků je často žalostná. Data, na základě kterých by se pomoc cílila, často chybí. A i kdybychom všechna ta data měli, neprůchodnost státního aparátu je taková, že prosadit všechny potřebné změny je v nadlidských silách. Někdy se muselo jít cestou plošné pomoci z důvodu rychlosti, jinak by se těm nejpotřebnějším nepomohlo.

9:45 Tím, že se udělal úsporný tarif, i když se teď ruší, se získalo obrovské množství dat. Na jejich základě teď půjdou opatření lépe cílit. Ministerstvo práce a sociálních věcí také udělalo spoustu kroků, datovou situaci se podařilo zlepšit. Existuje tady i hodně expertních skupin.

11:00 Mně je někdy vyčítáno, že doporučuji lidem, aby jezdili na nákupy do Polska, protože pak se daně za prodej potravin neodvádí v České republice, poškozuje to české producenty a tak dále. Ale problém číslo jedna je teď inflace. Obchodníci stále mají dobré tržby. Takže to také způsobuje problémy, ale řádově menší než problém s inflací, který se tím řeší. Jako makroekonom nemůžu přehlížet dopady na konkrétní rodiny.

13:00 V České republice často soustředíme diskuzi na toho posledního v pelotonu a argumentujeme jednotlivým případem, abychom vystihli celou situaci. I u obchodníků určitě najdeme konkrétní firmy, které tu situaci neunesou, zkrachují. Ale dívejme se na to z většího nadhledu. U obchodníků dramatický problém není, většina má solidní zisky. Problém je u spotřebitelů. Největší problém vidím u rodin s dětmi.

15:00 Pomůže zvýšení povinného limitu DPH, aby mohlo více OSVČ přejít do paušální daně? - Ano. Já jsem si to přál už mnoho let zpět. Inflace od té doby obrovsky narostla. I obraty živnostníků narostly a limit jednoho milionu nedává smysl. To opatření není příliš nákladné a mnoha lidem ušetří administrativu. Lidem to umožňuje přizpůsobovat se současným cenám.

18:30 (k plánům na zdražení cigaret, alkoholu apod.) U cigaret je problém vícevrstevnatý. V minulých letech jsme dramaticky zvyšovali spotřební daň na tabák a výsledkem bylo, že jsme ztratili velkou část přeshraničního prodeje. Paradoxně jsme zvýšili spotřební daně, ale příjem adekvátně nenarostl. Takže tam bych byl opatrný. Zdanit musíme nové nikotinové výrobky, jako například nikotinové sáčky, aby to bylo srovnané se staršími produkty.

20:00 Jsem zastáncem rovné daně. Daně, zvlášť daně z práce, by měly být co nejnižší, abychom k ní motivovali lidi. Nepředpokládám, že by se daně z příjmů vracely. Politici si na tom chtějí nahnat body.