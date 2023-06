Do důchodu bez důchodu? Seznam Zprávy vyzpovídaly ministra i opozici

Vláda se pustila do důchodové reformy, podcasty Ptám se já a Vlevo dole si proto v rámci speciálního natáčení Seznam Zpráv na VŠE v Praze pozvaly ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL) a stínového ministra Aleše Juchelku (ANO).

Kabinet Petra Fialy (ODS) se pro reformní úpravy penzijního systému rozhodl kvůli stále prohlubujícímu se deficitu systému důchodového pojištění, který se má do největších problémů dostat po roce 2030. Podle plánů vlády by změny v penzijním systému měly stát na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodu, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů. Součástí je i podpora a úprava penzijního připojištění nebo podpora práce v důchodovém věku.