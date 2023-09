Prezident měl svoje výhrady k důchodům říct dřív, tvrdí expert

Doba, kdy na české domácnosti dolehla tíže různých krizí, se prolnula s obdobím, kdy se na Hradě vystřídali prezidenti. A to byl impulz, který přiměl redakci Seznam Zpráv k nápadu propojit náš celoroční projekt Jak se žije v Česku s debatou s novou hlavou státu. A to nejlépe v místě dostatečně vzdáleném od Prahy, kdy se budou moci lidé do hovoru s hlavou státu zapojit. Prezident souhlasil. A tak Marie Bastlová, moderátorka podcastu Ptám se já, a Jiří Kubík, šéfredaktor Seznam Zpráv, přivítají Petra Pavla v úterý 26. září v kině Blansko.