Kdo je tady prezident? Ptám se já vyzpovídalo Pavla, Nerudovou a Středulu

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Median by v prvním kole prezidentských voleb svedl těsný souboj o první místo generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš, který pozvání Seznam Zpráv do speciálního vysílání Ptám se já – Kdo je tady prezident? v pražském Kině 35 nepřijal.

První kolo voleb je přitom už v polovině ledna. Kandidáti tak mají dva měsíce, aby přesvědčili možné voliče. Jak to chtějí udělat? A vzali by si ve výkonu funkce příklad ze současného prezidenta?

„Ráda bych podporovala rovné příležitosti. To není jen muži versus ženy, to jsou regiony versus města. To je oblast, kterou v ČR moc neotvíráme. Ale 80 % lidí v ČR žije na venkově. Budu to stavět na rovných příležitostech a je jedno, jestli je to muž, nebo žena,“ řekla Danuše Nerudová.