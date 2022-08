Kubek: Ministr Válek naivně sází na jednu kartu, že covid skončil

18:18 – (Jestli by mohly pomoc ukrajinské lékařky prchající před ruskou agresí) To by mohly, ale není to jednoduché ani rychlé. (…) V rámci EU musí všechny vysoké školy splňovat určité minimální standardy. (…) Ale když přichází ze třetí země, tak je nutné to vzdělání prověřit. (…) A musí se umět s pacienty domluvit. A složit aprobační zkoušku. Proto jsme jako ČLK navrhovali: zbavme je (ukrajinské lékařky) existenčních potíží, dejme jim stipendium, zajistěme jim ubytování, péči o děti a umožněme jim, aby od rána do včera mohly studovat češtinu. A to se neděje. Protože tady se k nim přistupuje, že je to laciná pracovní síla, která bude vypomáhat někde v nemocnicích. Ty lékařky pracují a nemají čas studovat.