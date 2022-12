Rychetský: Další prezident má důležitý úkol. Kandidáti si to neuvědomují

Sedmi ústavním soudcům končí příští rok mandát. Jmenování jejich nástupců bude jedním z klíčových úkolů po nástupu nového prezidenta. Pokud totiž nebudou včas vybráni a schváleni Senátem, Ústavnímu soudu hrozí zablokování. Jaký hlas dnes na Ústavním soudu chybí?

Hostem Ptám se já byl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Ústavní soud by v příštím roce měla čekat velká škatulata. Končí totiž mandát sedmi jeho soudcům – z čela Ústavního soudu musí v létě 2023 odejít také Pavel Rychetský, kterému vyprší desetiletý mandát.

Česko bude mít přitom od března příštího roku nového prezidenta a pravomoc jmenování nových ústavních soudců, včetně jeho předsedy, by měla připadnout jemu. Zatím to ale vypadá, že by se Miloš Zeman chtěl s funkcí rozloučit dalším kontroverzním krokem. Naznačil totiž, že by před březnovým koncem svého mandátu chtěl nového předsedu jmenovat sám, což by podle mnohých expertů bylo protiústavní. Spekuluje se přitom o jménech současného ústavního soudce Josefa Fialy nebo ústavního právníka Jana Svatoně.

A ještě jedna čerstvá zpráva z justice – Nejvyšší správní soud tento týden rozhodl, kdo má a nemá právo účastnit se prezidentských voleb. Vyřadil kandidátku Denisu Rohanovou, která se opírala o hlasy bývalých poslanců, a do hry naopak vrátil měsíc před volbami Karla Diviše. Se svou stížností u soudu neuspěl ani podnikatel Karel Janeček.

Jak moc přešlapy v registracích ovlivňují regulérnost voleb? Jak by měl budoucí prezident reagovat, pokud mu Miloš Zeman „vyfoukne“ pravomoc jmenovat šéfa Ústavního soudu? A jak Rychetský hodnotí dvacet let svého působení u Ústavního soudu?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Nehodí se, abych hodnotil to, jak hlava našeho státu realizuje své ústavní kompetence. Zda je „napíná, natahuje, překračuje“, jak se v médiích často píše. To hodnotit nechci a nepovažuji to za vhodné. Je ale nepochybné, že úloha Ústavního soudu je nezastupitelná. Je to poslední vrcholná instituce, která slouží k ochraně lidských práv jednotlivců, které chrání před veřejnou mocí. Každá veřejná moc má tendenci posilovat své postavení. Druhou věcí je ochrana ústavy. Ústavní soudnictví si v Česku získalo velmi dobrou reputaci.

4:00 – Je opravdu možné konstatovat, že jsme byli svědky toho, že každý, kdo se stal hlavou našeho státu po listopadu 1989, ať už to byl Václav Havel, nebo jeho nástupci, měl přirozenou tendenci využívat v co nejvyšší míře své kompetence. Nepovažuji to za negativní, na druhé straně se domnívám, že funkci hlavy státu by měla patřit jistá dávka pokory. Ať už před tím úřadem, nebo před veřejností. Nemělo by to tomu člověku příliš stoupnout do hlavy.

6:00 – (K možnosti, že by Miloš Zeman jmenoval v předstihu nového předsedu Ústavního soudu, pozn. red.) Já jsem rád, že zaznívá hlas odborné veřejnosti, a nemyslím, že je vhodné, abych se k tomuto hlasu hlasitě připojoval. Obecně ale skutečně platí, že ke jmenování ústavního činitele dochází v okamžiku, kdy je funkce uvolněná. Nelze vyloučit případy jmenování s předstihem, ale to by mělo být v řadu dní, aby došlo k předání úřadu. Jmenovat ústavní činitele „do foroty“ dokonce v období, kdy to není v kompetenci toho, kdo jmenuje, je nepřijatelné. Není možné, aby prezident sebral kompetenci tomu, kdo bude příštím prezidentem.

8:00 – Je to dosti hrozivá představa a nechce se mi věřit tomu, že by kterýkoliv z mých kolegů nosil v kapse zatím nedatované pověření do funkce, která je zatím obsazená, není uvolněná. Jsem přesvědčen, že snad nic takového nastat nemůže.

9:00 – Ústava s tak absurdní situací nepočítá. Počítá s tím, že se základní principy právního státu respektují a nemůže dojít k tomu, že se podobně jako nedávno v Polsku předbíhaly dějiny. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se na Pražském hradě nebo v jeho okolí takové úmysly objevily, tak díky unisono hlasu odborníků a právnické veřejnosti k takovému kroku nemůže dojít.

11:00 – (K rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně prezidentských kandidátů, pozn. red.) Tady musím být zdrženlivý. Když je rozhodnutí NSS negativní, kandidátovi zbývá ještě možnost obrátit se na Ústavní soud. Takový verdikt nemohu předjímat. Je nepochybné, že celý systém registrace jednotlivých kandidátů na nejvyšší úřad v naší zemi má tak prokazatelné nedostatky, že se domnívám, že by bylo namístě celou ústavní a právní úpravu registrace a volby hlavy státu novelizovat, aby se chyby odstranily.

13:00 – Vy jste v nedávném rozhovoru pro server Aktuálně.cz řekl, že nechcete, aby ve volbách vyhrál bývalý spolupracovník StB. Také jste řekl, že nechcete, aby došlo k „agrofertizaci“ naší země, že doufáte, že Ústavní soud nikdy nebyl a nebude součástí Agrofertu – nejmenoval jste, ale je zřejmé, že jste myslel Andreje Babiše. Proč jste se tak konkrétně vymezil, když zároveň říkáte, že si musíte zachovávat zdrženlivost? Chci zdůraznit, že role Ústavního soudu je nezastupitelná. Nevymezoval jsem se vůči jedné osobě, ale vůči tendencím, že Ústavní soud je „nepříjemnou institucí“, protože kontroluje. Moje vymezení má obecný charakter chránit ústavní soudnictví, aby se jeho exkluzivní role zachovala bez ohledu na to, jak se mění politická situace.

15:00 – Každá kauza včetně trestních kauz může skončit před Ústavním soudem. Kdokoliv ze sboru soudců Ústavního soudu se nemůže k probíhajícím soudním sporům vymezovat nebo vyjadřovat. Nelze totiž vyloučit, že taková kauza může skončit přes sborem Ústavního soudu. Musíme mít „zavřená ústa“ a čekat, co nás čeká. Spravedlnost má mít zavřené i oči, aby si zachovala nestrannost a nezávislost.

17:00 – Když se u nás obnovovalo ústavní soudnictví, tak se možná nezvolila ta nejvhodnější forma. Mohli jsme se inspirovat i v jiných zemích. Tak jako máme Senát obměňovaný po třetinách, bylo by vhodné organizovat postupnou obměnu soudců Ústavního soudu. Doufal jsem, že zafunguje „biologický faktor“, ale to se nestalo. V následujících dvou letech dojde v podstatě k obměně 15 soudců Ústavního soudu, přitom je důležité, aby se zachovala hodnotová kontinuita. Příští hlava státu by měla v zájmu kontinuity zvážit, kterému z dosavadních členů sboru by bylo vhodné mandát ještě jednou obnovit. Já osobně bych si to nepřál a nepřijal bych to. Ústavní soud by se ale neměl totálně vyprázdnit. Jeho část by ideálně měla ještě jeden mandát získat. Ač nejsem genderový fanatik, byl bych ale rád, aby se stav, kdy je tu jediná soudkyně, trochu napravil. Ani politicky to nepůsobí nejlépe, když je to čistě mužský sbor.

21:00 – Pro budoucího prezidenta jde o významný úkol. Kandidáti logicky před veřejností prezentují jiné plány a sliby, které do kompetence prezidenta často nenáleží. Mrzí mě, že ani potenciální kandidáti, ani veřejnost si neuvědomují, že jeden z nejvýznamnějších kroků budoucí hlavy státu je jmenování dalšího, nového Ústavního soudu.

26:00 – Vím, koho si dokážu představit jako svého nástupce, není to jen jedna osoba. Ale není vhodné, abych to komentoval.