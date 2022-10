Česko potřebuje úplně nový železniční koridor, prohlásil ministr dopravy

Unijní ministři se na posledním jednání v Praze shodli na tom, že je potřeba dál budovat síť vysokorychlostních železnic v Evropě. Kdy v Česku pojedou první rychlovlaky? A jak zlepšit stav českých dálnic?

Hostem Ptám se já byl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Česko potřebuje v příštích letech investovat do dopravních staveb mohutné částky, jestli má dohnat zpoždění ve výstavbě fungující dálniční sítě a železničních koridorů. Obojí v současnosti naráží na hranu kapacit, ať už silnic nebo vlakových spojů.

Evropští ministři se přitom na nedávném neformálním setkání v Praze shodli na nutnosti vysokorychlostní železnice. Ve světle stávajících problémů, které trápí českou dopravu, to zní spíš jako sci-fi.

Ve Státním fondu dopravní infrastruktury by přitom mělo být příští rok 150 mld. Kč. To je víc, než se původně plánovalo. Na potřebné investice do dopravních staveb to ale podle Kupky stejně stačit nebude.

Kolik peněz by bylo potřeba? A kdy bude mít resort dopravy dost peněz na rozvoj tuzemské infrastruktury?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:30 - Úplně se naplnily konvenční koridory. Stávající tratě jsou na limitech, nad limity. Jakmile se něco na trati šustne, jsou z toho dramatická zpoždění. Pokud je ještě potřeba modernizace, ústí to v problémy, které nastaly letos v létě.

2:00 - Příští rok se leccos změní, hlavní výluky odpadnou, bude možné se dostat po hlavním koridoru do Brna. Zároveň se podařilo urychlit výstavbu úseku s dimenzí do 200 km za hodinu směrem na České Budějovice. Vlaky tam zrychlí.

3:00 - Jediným řešením pro Česko je nová stavba, vybudování úplně nového koridoru. To je nezbytné. Také abychom dostali více nákladů na železnice. Musíme sledovat také vývoj ve světě. Pak je jediná možnost vybudování vysokorychlostní trati, je snaha jí v Evropě nahradit i lety na kratší vzdálenosti. Je to ekologičtější i pohodlnější pro cestující. Odpadne složitá procedura na letišti.

4:30 - První kilometry vysokorychlostních tratí začneme stavět v roce 2025-2026. První úseky by mohly být hotové v roce 2030. Chtěl bych, aby to bylo rychlejší, ale jednáme se samosprávami. Hledáme také řešení, které do krajiny tolik nezasáhne. (…) Musíme víc vysvětlovat, ukázat na zahraniční případy. Byl bych rád, aby i zástupci měst měli možnost podívat se do Anglie nebo Francie. Samozřejmě zjednodušíme i tu administrativu - že bude jednodušší výkup pozemků, ale i možnost zajistit dostatek prostředků.

10:00 - Pro budoucí financování velkých projektů musíme najít další nástroje. Tak, abychom tam dostali i peníze privátního sektoru. Chceme vydávat i dluhopisy, využít úvěr EIB (Evropská investiční banka, pozn. red.), brzy bychom měli podepsat memorandum.

11:30 - Peníze EIB se dají obtížně využívat na stavbu silnic, jsou na ekologicky šetrnější projekty.

12:30 - Ve Státním fondu dopravní infrastruktury by mělo příští rok být 150 mld. Kč. Na potřebné investice do dopravních staveb to ale podle vás stejně stačit nebude. Řekl jste, že byste chtěl využít Národní rozvojový fond… Ten byl ale jen vábnička mého předchůdce. To byl jen prázdný slib. Projekty byly, ale ten fond se nenaplnil. Peníze v něm nejsou, ale byly by stejně vázané na úvěry.

14:00 - Víc peněz do rozpočtu by znamenalo také víc výdajů. My musíme najít řešení, jak zvládnout investice. V dopravě je dominantní ta investiční část.

15:30 - Informování o zpoždění vlaků se zlepšuje. Teď mám na stole návrh, jak lépe zkoordinovat informace Českých drah s informacemi, které zveřejňuje Správa železnic na peronech. Analýza také ukázala, že se ve spoustě ohledů podařilo informační stránku zvládnout. Někde hůře, někde lépe. Analyzujeme, jak vypadá zpoždění na železniční síti Česku. K mému překvapení je výrazně menší než třeba v německé železniční síti. Byť bychom to možná neřekli. (…) Jedna z podstatných příčin je u nás ale přetížení sítě. Nejsou náhradní objízdné trasy, protože ještě nevznikly.

19:00 - Teď nám jde i o to, abychom mohli nahradit i ty poslední starší vozy. To zbrzdila nová norma údržby, ale v tom dalším roce to pocítí i lidé v těch nejmodernějších soupravách.

20:00 - Slevy na jízdné byly 75 %, ty ale byly nadprůměrné. ČR na to jednak nemá, zároveň musíme rozvíjet infrastrukturu.

20:30 - Jak přitáhnout další cestující? Vhodně formovat jízdní řád, zajistit vyšší spolehlivost i větší úklid.