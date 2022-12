Šťastný podcast: Šídlo obhajuje Babiše a odsuzuje volební kalkulačky

„Já je prostě považuju za další krok k úplnému vyprázdnění politiky. Ono se to tváří jako vítězství umělé inteligence nad člověkem, ale já protestuju jako Václav Klaus, aby se lidem ve volbách tvrdilo, že se mohou dobře rozhodnout, když vyplní nějaký přiblblý dotazník, kde polovina otázek nesouvisí s volbami. Volit se má podle úplně jiných kritérií, než co nám naťuká produkťák v IT firmě,“ říká emotivně Jindřich Šídlo.

„Je to pravda,“ potvrzuje Šídlo, „Pavel Rychetský podal v jednom rozhovoru velmi nelichotivou charakteristiku Andreje Babiše. A já si myslím, že to předseda Ústavního soudu dělat nemá. Já jsem se ale s tímhle názorem dostal na twitteru do menšiny. A zastávat se Andreje Babiše, to já dělám s gustem, protože to nikdo moc nedělá kromě mě, poslanců Kolovratníka, Nachera, bývalé poslankyně Melkové, Jany Mračkové Vildumetzové, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka, Mladé fronty DNES, Lidových novin, Rádia Impuls, prostě nás není moc,“ dodává moderátor Šťastného pondělí.