Čína má problém s bezpečností dat. Co všechno sbírá o svých občanech?

Záminky pro přístup k datům soukromých firem jsou různé – mohou být samozřejmě zneužity proti disidentům, lidskoprávním aktivistům, novinářům nebo celé skupině osob, která je z pohledu strany nežádoucí. To se týká například Ujgurů.

V Číně navíc existuje digitální ekvivalent Velké čínské zdi, firewall, přes který se nedostane prakticky nic, co by si strana nepřála. V jistém povědomí je i systém společenského kreditu. V jakém stadiu teď je?

Funguje jako jakýsi cukr a bič. Vymáhá loajalitu ze strany obyvatelstva, aby následovalo zákony i lokální nařízení. Společenský kredit se určuje podle online aktivity, tedy jak se občan vyjadřuje na sociálních sítích, jestli náhodou není příliš kritický vůči straně nebo vládě, koho má v přátelích. Pokud má mezi přáteli na sítích někoho s nižším skóre, tak to může ovlivnit i to jeho.

Dále může vláda využít data z veřejných kamer nebo od informátorů – to mohou být například důchodkyně, které jednoduše informují o tom, kdo, co, kde a s kým dělá.

Vládní i soukromý systém umožňují podle skóre občany umístit na blacklist – kvůli nižšímu skóre nebo čistě proto, že se znelíbili režimu. Například nemohou cestovat po Číně, kupovat si letenky, mají omezené pracovní možnosti. Podle všeho to směřuje k propojení soukromého a vládního systému, ale zatím tam ještě Čína není. Původně přitom plánovala zavést jednotný celostátní systém do roku 2020.

Čína využívá tyto sledovací technologie a další instrumenty policejního státu k exportu do Ruska nebo Íránu. V Ománu se používala mezilehlá zařízení, která sledují datový tok na internetu k tomu, aby potlačovala LGBT aktivisty a jakékoliv diskuse na tato témata.

Jak se běžný Číňan dívá na další pokročilé technologie, které například nahrazují platbu kartou pouhým skenováním obličeje? Bere to jako praktickou výhodu, nebo je to další zásah do jeho soukromí?