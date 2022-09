Čína uvrhla do lockdownu město se 21 miliony obyvatel

Město vyzývá k tomu, aby jej lidé neopouštěli, pokud to nebude absolutně nezbytné. Čcheng-tu zaznamenal ve čtvrtek 157 nových případů, z nichž 51 nemělo žádné příznaky. V celé Číně bylo v posledních dnech hlášeno několik stovek nových případů nákazy.

Jeden člověk, který přišel do kontaktu s nakaženým covidem, zajistil návštěvníkům obchodu IKEA v čínské Šanghaji nevyžádaný zážitek. Během nakupovaní úředníci zavřeli brány centra i se zákazníky uvnitř, aby všechny zkontrolovali.

Tvrdí, že je to nutné pro potlačení dalších vln koronaviru, které by mohly být pro nemocnice kritické. A to i s ohledem na ochromení ekonomiky. Podle Univerzity Johnse Hopkinse země od začátku pandemie oficiálně zaznamenala méně než 15 000 úmrtí, uvádí britská BBC.